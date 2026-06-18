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Тихата отрова на ума: Кои зодии завиждат най-много

Астролози определиха кои зодиакални знаци са най-чувствителни към чуждите победи и постижения. Всички 12 знака попаднаха в класацията, но лидерите в нея може да се окажат изненада

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юни 2026, 12:30
Тихата отрова на ума: Кои зодии завиждат най-много
Източник: iStock/GettyImages

З авистта е една от най-древните и разрушителни човешки емоции, която често се прокрадва невинно в ума ни. Тя се ражда в момента, в който започнем да сравняваме своя скрит вътрешен свят с бляскавата външна фасада на чуждия живот.

Вместо да ни вдъхнови, успехът на околните се превръща в огледало, което болезнено ни напомня за собствените ни дефицити и несбъднати мечти. Този горчив избор на съзнанието бавно отравя радостта от настоящето и ни затваря в капана на постоянното недоволство.

Завистливият човек рядко вижда цената, положените усилия и жертвите, които стоят зад чуждото щастие. В дигиталната ера, където социалните мрежи денонощно ни заливат с филтрирани триумфи, това чувство се разраства по-лесно от всякога

Астролози определиха кои зодиакални знаци са най-чувствителни към чуждите победи и постижения.

Всички 12 знака попаднаха в класацията, но лидерите в нея може да се окажат изненада - вижте я в галерията ни.

Разкрити са: Кои зодии не могат да преглътнат чуждия успех
12 снимки
риби зодия знак
водолей зодия
стрелец зодия
везни зодия

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
завист човешки емоции социални мрежи психология зодии астрология успех сравнение недоволство личностно развитие
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