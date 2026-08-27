България

Близо 117 млн. евро ще струват президентските избори през октомври

Два месеца преди вота за „Дондуков“ 2 Министерският съвет обсъди средствата, необходими за подготовката и провеждането на вота

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 27 август 2026, 06:52

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Б лизо 117 милиона евро ще струват изборите за президент и вицепрезидент, които ще се проведат тази есен. Това реши Министерския съвет по време на редовно си заседание.

НС определи датата на президентските избори

Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация.

Става въпрос за координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите. Включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

Също така той ще упражнява контрол и върху организацията на видеонаблюдението. Министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от правомощията на МВР за подготовката и произвеждането на изборите.

На министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Вотът за седмия президент ще се проведе на 25 октомври. Към момента все още не са ясни всички номинации за нов държавен глава.

Редактор: Василена Василева
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