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Малария уби двама души на летище в Германия след ухапване от комар-пътник

На летището са поставени капани, а уловените комари ще бъдат анализирани в лаборатория, за да се установи техният вид и произход

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 август 2026, 11:12
Малария уби двама души на летище в Германия след ухапване от комар-пътник
Летището във Франкфурт   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Д вама работници на летището във Франкфурт починаха от малария, след като рядка епидемия доведе до заразяването на шестима служители със сериозната инфекция, разпространявана от комари.

Смята се, че комарите са пристигнали на най-натовареното летище в Германия със самолет, според германските здравни власти, което е предизвикало огнище, засечено за първи път през юли.

Говорител на летищния оператор Fraport заяви пред Би Би Си (BBC), че един служител е починал в резултат на инфекцията, докато здравните власти потвърдиха по-късно в сряда, че двама от засегнатите са починали.

На летището са поставени капани, а уловените комари ще бъдат анализирани в лаборатория, за да се установи техният вид и произход

„Предоставихме подробна информация на всички служители и ги насърчаваме да се консултират с лекар, ако изпитат някакви симптоми“, заяви говорителят на Fraport пред BBC.

Огнището се разследва от Службата за обществено здраве във Франкфурт.

По информация на BBC шестима мъже, летищни работници на различни позиции и в различни зони на летището, са били заразени, а длъжностните лица анализират кръвни проби, за да установят дали са били ухапани от един комар, или от шест различни комара.

По-късно в сряда здравните власти във Франкфурт изпратиха писмо до медиите, в което се посочва, че двама от засегнатите са починали. „За населението на Франкфурт рискът се счита за много, много нисък. Заболяването не се предава от човек на човек, а винаги се пренася от комари“, се казва още в писмото.

В него се посочва, че лабораторните тестове за определяне на източника на инфекциите не се очаква да бъдат готови в продължение на няколко седмици.

През юли беше съобщено, че огнището засяга четирима заразени работници.

Институтът „Роберт Кох“, германска федерална правителствена агенция и изследователски институт за контрол на заболяванията и обществено здраве, по-рано заяви, че четиримата служители са заболели между 4 и 6 юли, а комарите са били пренесени със самолет.

От института посочват, че маларията в Германия засяга почти изключително пътуващи на дълги разстояния, които са се заразили в ендемични за малария райони, и че предаването на малария на територията на германско летище е рядкост.

„Липсата на история за пътуване в чужбина може да доведе до забавена диагноза. Забавената диагноза увеличава риска от тежко протичане на заболяването“, заявяват от института в своя епидемиологичен бюлетин.

Последната регистрирана „летищна малария“ е била през 2023 г., отново на летището във Франкфурт, добавят оттам.

Маларията е заболяване, разпространявано чрез ухапване от определени видове комари, и се среща предимно в тропическите страни, според Световната здравна организация (СЗО).

Инфекцията, която е предотвратима и лечима, се причинява от паразит и не се предава от човек на човек. Въпреки това симптомите могат да бъдат както леки, така и животозастрашаващи.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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