Откриха училището на Александър Велики: Археолози с невероятно разкритие в древна Миеза

А рхеолози направиха епохално разкритие в древния град Миеза - част от някогашното Македонско царство. Нови разкопки разкриха впечатляващи детайли от древния гимназион, където великият философ Аристотел е преподавал на младия Александър Македонски.

Министерството на културата на Гърция съобщи за откриването на изключително запазени мозаечни подове и архитектурни елементи, свързващи комплекса директно с Аристотел, Александър Велики и неговия баща - крал Филип II.

Мозайки, банкетни зали и уреди за писане

Разкопките, ръководени от д-р Ангелики Котаридис, разкриха мащабен тричастен комплекс, известен като „Дидаскалейон“ (буквално: „Къща на обучението“).

Сред най-забележителните находки са:

Зали за пиршества (андрони): Разкрити са две големи банкетни зали с централно преддверие. Издигнатите каменни постаменти за дивани потвърждават, че всяка зала е побирала около 20 души.

Разкрити са две големи банкетни зали с централно преддверие. Издигнатите каменни постаменти за дивани потвърждават, че всяка зала е побирала около 20 души. Антични мозайки: Запазени подови мозайки с изключително детайлни орнаменти, чийто пълен символизъм предстои да бъде дешифриран.

Запазени подови мозайки с изключително детайлни орнаменти, чийто пълен символизъм предстои да бъде дешифриран. Училищни предмети: Археолозите са открили четири стилуса (антични метални писалки за писане върху восък), керамични съдове и монети, използвани в ежедневното обучение.

Археолозите са открили четири стилуса (антични метални писалки за писане върху восък), керамични съдове и монети, използвани в ежедневното обучение. Стенни рисунки: Върху част от каменните стени са открити гравирани изображения на кучета и други животни.

Където се роди една империя

Мястото не е непознато на историците - още през I век от новата ера Плутарх пише в биографията на Александър Македонски, че Филип II е построил специален комплекс сред природата, където синът му да учи далеч от градския шум. Предишни разкопки вече бяха разкрили бореแนว арена (палестра), стадион и покрита 200-метрова писта за бягане.

Новите разкрития обаче за първи път дават пряк поглед към ежедневния живот, дидактическата среда и лукса, в който най-великият учен на античността е оформял ума на бъдещия завоевател на света.