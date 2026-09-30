Шофьор се вряза в спирка във Варна, няма пострадали

Ш офьор на 20 години, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества, предизвика пътнопроизшествие в ранните часове на деня във Варна. Младежът е загубил контрол над автомобила си и се е врязал последователно в автобусна спирка „Полиграфия“, след което е последвал сблъсък и в близък стълб.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията около 05:37 ч. днес. При произшествието няма пострадали хора, шофьорът също е невредим, съобщава БНР.

Направеният на място тест с техническо средство е отчел наличие на амфетамин и метамфетамин в организма на водача. Мъжът е задържан незабавно от органите на реда, като по случая са започнати процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.