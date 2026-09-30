Скандал около визитата на Нетаняху: Рияд отрече среща с Израел

Саудитски високопоставен представител отрече да е имало среща между саудитски и израелски официални лица.

Отричането последва публикации в израелски медии, според които представител на Саудитска Арабия е присъствал на среща с Нетаняху.

Нетаняху действително посети Абу Даби и се срещна с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

إيران تحذّر وتستنكر زيارة نتنياهو إلى الإمارات... "عواقب خطيرة"https://t.co/eM7zT5BHbz — jezzinetahki (@jezzinetahki) September 30, 2026

Високопоставен саудитски представител заяви днес, че информациите за среща между саудитски и израелски официални лица не отговарят на истината, предаде Ройтерс.

Това изявление бе направено, след като израелски медии съобщиха, че израелският премиер Бенямин Нетаняху се е срещнал с представители на близкоизточни страни, сред които е имало и представител на Саудитска Арабия, по време на скорошното си посещение в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Нетаняху посети Абу Даби в неделя и се срещна с президент на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

Защо Нетаняху тайно посети ОАЕ?

Нетаняху е пътувал тайно до Обединените арабски емирства през почивните дни.

Срещата между Нетаняху и шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян се е състояла в неделя и е продължила един час, потвърдиха двама души, запознати с подробностите около пътуването.

Единият от тях заяви, че Нетаняху е помолил лидера на ОАЕ да опровергае информация, публикувана от израелския ежедневник „Аарец“, според която той е предупредил Израел за предстояща заплаха от страна на „Хамас“ непосредствено преди нападението на палестинската въоръжена групировка срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г.

ОАЕ потвърдиха срещата, като заявиха, че двамата лидери са обсъдили двустранните отношения „и начините за тяхното укрепване и развитие“.

Канцеларията на Нетаняху заяви, че срещата е била фокусирана „единствено върху укрепването на отношенията“.

Оттам отрекоха да е отправяно каквото и да е искане към лидера на ОАЕ във връзка с публикацията във вестника.

Първоначалната информация за пътуването на Нетаняху беше съобщена от израелският телевизионен „Канал 12“.

Беше съобщено също, че службата за сигурност „Шин Бет“ е подала жалба, обвинявайки медията в нарушаване на правилата за цензура чрез оповестяване на посещението, преди Нетаняху да се е завърнал в Израел.