Побой в хотел в Сандански, арестувани са мъж и жена

М ъж на 24 години и жена на 22 години са задържани в Сандански след сигнал за физическа саморазправа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР-Благоевград.

Жестоко насилие над жена в Сандански, двама мъже са задържани

На 7 декември около 03:45 часа е получен сигнал за конфликт и бой между група хора в хотел в града.

Пристигналите полицаи установили, че 24-годишен мъж от Сандански е ударил в областта на главата 38-годишен свой съгражданин, в резултат на което пострадалият е получил контузна рана в областта на дясното око.

За срок до 24 часа са задържани 24-годишният мъж и 22-годишна жена от града, която е отправяла обиди към пострадалия.