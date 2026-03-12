България

ИТН алармира за нарушения в училището на убитото край Околчица момче

12 март 2026, 12:08
Д епутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов коментира ситуацията около частното училище, което през последните седмици стана широко обсъждано във връзка с 15-годишното момче, убито край връх Околчица, заедно с Ивайло Калушев и Николай Златков. Непълнолетният се е обучавал там, като формата му на обучение предизвика редица проверки от МОН и други институции.

Балабанов уточни, че с колегата му Цветан Предов са изпратили официално запитване към министъра на образованието и науката относно практиките в училището.

При проверката на МОН са установени сериозни пропуски и нарушения в административно-организационната дейност на директора. Сред констатираните проблеми са липсата на документи за организацията и провеждането на изпитите за самостоятелна форма на обучение, непълни записи за отсъствия на ученици и издаване на документи за завършен клас без наличие на доказателства, че учениците действително са изпълнили необходимите изисквания, предава NOVA.

Балабанов подчерта, че преподавателите в училището не притежават необходимите квалификации за работа с деца. „Те преподават природни мистики и учения, свързани с извисяване на духа, но резултатът е трагичен“, каза той. Според него училището е имитирало провеждането на изпити и е издавало документи за завършване на класове, без учениците да отговарят на критериите.

Акцент Балабанов постави върху случаите на непосещение на учебни занятия, които не са били докладвани на институциите. Депутатът изрази съжаление, че въпреки сериозните нарушения, държавните органи изглежда не са упражнявали адекватен контрол върху училището след издаването на разрешителното за дейността му.

Балабанов каза още, че годишната такса за едно дете в училището достига около 9 000 евро.

„Като родител аз не бих допуснал моите деца да бъдат част от подобна институция“, заяви депутатът.

Той подчерта, че проблемът е не само административен, но и морален, тъй като институциите „дават вид, че нищо не се е случило“. Балабанов отправи и критики към бившия министър на образованието и Столичната община за липса на контрол и реакция.

