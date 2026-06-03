2-годишно дете изчезна мистериозно след игра на двора, полиция и доброволци го издирват

Двегодишно дете е в неизвестност от сряда вечерта, като в района на село Александрово, община Павел баня, е организирана мащабна издирвателна операция.

Сигналът за изчезването е подаден около 21:00 часа във вторник от майката на детето, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов, цитиран от БНР.

По първоначални данни малкото дете е играело в двора на семейния дом в селото, когато следите му внезапно се губят. След като близките не успели да го открият, незабавно е подаден сигнал до органите на реда.

Издирвателните действия са започнали още през нощта. В операцията участват служители на полицията, екипи на пожарната, представители на местната власт и десетки доброволци, които претърсват района около селото.

Проверяват се дворове, изоставени постройки, земеделски площи и труднодостъпни местности в близост до населеното място. Органите на реда работят по всички възможни версии, като към момента не се съобщават повече подробности за обстоятелствата около изчезването.

Местните жители също са се включили в издирването, а властите призовават всеки, който разполага с информация, която би могла да помогне за откриването на детето, незабавно да се свърже с полицията.

Акцията продължава и към момента, като усилията са насочени към възможно най-бързото намиране на детето.