Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София

Водачът е задържан

2 ноември 2025, 21:01
Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София
Ш офьор помете 6 паркирани автомобила в центъра на София. Катастрофата е станала на булевард "Витоша" 94, съобщиха от СДВР за NOVA

Няма пострадали.

Зад волана на автомобила от луксозна марка е бил 42-годишен мъж. Пробата му за алкохол е отчела над 1,2 промила алкохол в издишания въздух. Ще бъде задържан за 24 часа. Причините за катастрофата се изясняват.

Един от потърпевшите заяви, че научил за случилото се от свой съсед. "Обади се и каза, че е станала катастрофа. Било пълно меле", заяви мъжът. 

Той обясни, че когато пристигнал на място, видял, че колата му "е една от най-малко пострадалите". "Отзад капакът е пробит. Счупена е и бронята. Паркирал бях на индивидуално инвалидно място, за което имам разрешение. След удара бронята беше изместена на може би 1,50 метра от мястото, на което беше колата ми", заяви той. 

И подчерта, че колата, причинила катастрофата, "е карала с висока скорост". 

 

