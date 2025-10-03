България

Шестокласниците се явявиха на Национално входно ниво по математика

Учениците решиха 13 задачи в онлайн формат, а оценките ще се вписват като текущи по преценка на учителите

3 октомври 2025, 21:38
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Трима души загинаха в потопа в „Елените“

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

Кой стои зад фирмите,

Д нес, в над 1600 училища в страната, се проведе Националното входно ниво по математика за шестокласниците. То продължи 40 минути, в дигитална среда и съдържаше 11 задачи с избираем отговор, както и две с кратък свободен отговор, предава NOVA.

Целта на допитването беше да се направи оценка на наученото по математика в пети клас. Дали да бъдат вписани оценките от изпита като текущи, ще преценява учителят. По формата работиха близо 48 000 ученици. Природните бедствия обаче попречиха на провеждането на изпита в някои училища. Така, по данни на просветното министерство, 21 училища не успяха да участват в проучването.

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Сред първите, справили се с 13-те задачи по математика в столичното 107-о основно училище е Катрин. „Имаше някои задачи, които ме затрудниха. И при мен имаше някои задачи – да кажем последните. Те не бяха с а,б,в. С литър и мерните единици”, разказва шестокласничката.

Освен на знанията по математика, изпитът е и тестване на възможностите за онлайн препитване. 

"Изпитът, бих казал, че мина сравнително спокойно. В една от залите интернетът се срути, но бързо се справихме – рестартирахме рутера и хотспот", каза директорът на учебното заведение Данко Калапиш. В някои общини у нас обаче - денят показа - има ток, има изпит.

"Токът в Чипровци спря още през нощта. Когато дойдох на работа, нещата се бяха усложнили, пътищата са трудно проходими. Децата вече бяха на училище и затова намалихме часовете. Всичко беше подготвено, природата ни изненада", разказа директорът на местното ОУ "Петър Парчевич". 

Като учител Венета Драгиева също очаквала днешния изпит, въпреки че вече е провела входно ниво с шестокласниците. С идеята да разбере къде се нареждат нейните ученици сред останалите в страната.

"Проведох го с мои задачи. Добре са се справили, казах им оценките с уговорката – като мине и от МОН, ще ги сравня и ще бъдат с по-високите", разказва Драгиева.

Заради днешната извънредна ситуация - от МОН се очаква да обявят втора дата за провеждане на изпита.

Източник: NOVA    
Национално входно ниво Математика Шестокласници
Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Преди 1 ден

Всичко от днес

