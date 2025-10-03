Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Б ританската полиция обяви, че един от двамата мъже, убити по време на нападение пред синагогата в Манчестър, може да е бил застрелян от полицаи, а хоспитализираният „също е получил огнестрелна рана“.

Началникът на полицията в Манчестър Стивън Уотсън посочи, че патологът „предварително е установил, че една от загиналите жертви изглежда е получила рана, съответстваща на огнестрелно нараняване“, предаде АФП.

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

„Медицински специалисти ни информираха, че един от тримата ранени, които в момента се лекуват в болница, също е получил огнестрелна рана, която за щастие не е животозастрашаваща“, каза той и добави, че не няма информация заподозряният, застрелян от полицията, да е имал огнестрелно оръжие.