Свят

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

17-годишният младеж беше прострелян в тила и почина от нараняванията си

3 октомври 2025, 15:14
Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица
Източник: iStock

Т ийнейджър беше убит, след като член на неговата ловна група го сбъркал с катерица, съобщиха официални лица. Карсън Райън беше прострелян в тила по време на ловна експедиция в района на Брайтън, Айова, според изявление на Департамента за природни ресурси на Айова, предаде SkyNews.

17-годишният младеж „беше сбъркан с катерица от член на неговата ловна група“, се казва в изявлението. Той беше откаран в медицинския център UI Health Care, където почина от нараняванията си.

Департаментът за природни ресурси на Айова съобщи, че е реагирал на инцидента заедно с шерифския офис на окръг Вашингтон. Те описаха случилото се като „случайна стрелба“, но уточниха, че смъртта в момента е обект на разследване.

На Карсън бяха отдадени множество почитания, включително от отбора по лека атлетика за момчета на Вашингтон, който помоли хората „да държат майката на Карсън, семейството, съучениците и съотборниците му в сърцата си, докато се справяме с опустошителната загуба на Карсън“. „Сърцата ни са разбити“, добави групата.

Онлайн кампания за набиране на средства, създадена в подкрепа на семейството му, събра над 55 000 долара. Организаторът й, Келси Уилър, каза: „Нашата скъпа приятелка Хайди е изправена пред немислима трагедия. Нейният любим син Карсън беше отнет твърде рано в трагичен инцидент. Нито един родител не би трябвало да изпитва такава сърцераздирателна загуба и сърцата ни са разбити заедно с нейното.“

Източник: SkyNews    
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 19 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 23 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 18 часа

