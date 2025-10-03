Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Т ийнейджър беше убит, след като член на неговата ловна група го сбъркал с катерица, съобщиха официални лица. Карсън Райън беше прострелян в тила по време на ловна експедиция в района на Брайтън, Айова, според изявление на Департамента за природни ресурси на Айова, предаде SkyNews.

17-годишният младеж „беше сбъркан с катерица от член на неговата ловна група“, се казва в изявлението. Той беше откаран в медицинския център UI Health Care, където почина от нараняванията си.

Департаментът за природни ресурси на Айова съобщи, че е реагирал на инцидента заедно с шерифския офис на окръг Вашингтон. Те описаха случилото се като „случайна стрелба“, но уточниха, че смъртта в момента е обект на разследване.

На Карсън бяха отдадени множество почитания, включително от отбора по лека атлетика за момчета на Вашингтон, който помоли хората „да държат майката на Карсън, семейството, съучениците и съотборниците му в сърцата си, докато се справяме с опустошителната загуба на Карсън“. „Сърцата ни са разбити“, добави групата.

Онлайн кампания за набиране на средства, създадена в подкрепа на семейството му, събра над 55 000 долара. Организаторът й, Келси Уилър, каза: „Нашата скъпа приятелка Хайди е изправена пред немислима трагедия. Нейният любим син Карсън беше отнет твърде рано в трагичен инцидент. Нито един родител не би трябвало да изпитва такава сърцераздирателна загуба и сърцата ни са разбити заедно с нейното.“