Русия с най-мащабната атака срещу украинската газовата мрежа

Част от щетите са критични

3 октомври 2025, 16:44
Източник: AP/БТА

Р уските сили атакуваха енергийната система на Украйна с вълни от нощни удари, които потопиха милиони хора в тъмнина и прекъснаха отоплението при температури под нулата. Държавният газов оператор на Киев съобщи, че това е най-голямата атака срещу газовата мрежа на страната от началото на пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г.

Русия подлага на "масирана бомбардировка" енергийната инфраструктура на Украйна

„Противникът извърши най-мащабната атака срещу инфраструктурата за производство на газ от началото на войната“, заявиха от държавната украинска газова компания „Нафтогаз“.

Председателят на борда на компанията, Сергей Корецки, заяви: „В резултат на тази атака значителна част от нашите съоръжения са повредени. Част от щетите са критични“.

По данни на „Нафтогаз“, около 35 ракети и 60 дрона са били изстреляни срещу обекти в североизточната Харковска област и централната Полтавска област.

Русия с нова масирана атака срещу украинския енергиен сектор

„Някои бяха успешно свалени. За съжаление, не всички“, допълниха от компанията.

Украинското министерство на енергетиката съобщи за прекъсвания на електрозахранването в няколко региона, но без да предостави допълнителни подробности.

От своя страна руските военни обявиха, че са атакували „военно-индустриалния комплекс на Украйна“ чрез комбинирани удари с ракети и дронове.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна
