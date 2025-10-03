Капитан на танкер от руския "сенчест флот" отива на съд във Франция

К апитанът на петролен танкер, задържан от властите във Франция край атлантическото крайбрежие на страната и свързан от президента Еманюел Макрон с Русия, ще бъде изправен пред съд през февруари заради предполагаемия отказ на екипажа да сътрудничи, съобщи френски прокурор, предаде The Guardian.

Макрон твърди, че танкерът е част от руския „сенчест флот“ от остарели танкери с неясна собственост, които избягват западните санкции, наложени заради войната на Москва в Украйна. Той също не изключи възможността корабът да е бил замесен в полети на дронове над Дания, докато е плавал миналата седмица край бреговете на скандинавската страна.

Френски войници претърсиха свързан с Русия танкер

Руският президент Владимир Путин осъди задържането на танкера като акт на пиратство и заяви, че Макрон е инициирал тази стъпка по вътрешнополитически причини. „Няма друг начин да се отклони вниманието на населението, гражданите на Франция, от трудните вътрешни проблеми, които са сложни за решаване“, каза Путин на форум на експерти по външна политика в черноморския курорт Сочи в Русия.

На въпрос дали танкерът може да бъде свързан с полетите на дронове, Макрон заяви: „Много съм предпазлив, защото нашите служби и съдебната система все още работят… Не го изключвам напълно, но не мога тук да припиша ясно и да установя пряка връзка между тези два феномена.“

Франция разследва петролен танкер от тайният руски "сенчест флот"

Путин подчерта, че „нямаше абсолютно никаква причина за задържането на танкера в неутрални води“, добавяйки, че „нямаше и не можеше да има“ никакъв военен товар или дронове. Той също предупреди, че подобни действия могат да предизвикат конфронтация. „Това е пиратство, а как се справяме с пиратите?“ каза Путин. „Унищожаваме ги. Това не означава, че утре ще избухне война в целия световен океан, но със сигурност рискът от конфронтация значително ще се увеличи.“

Говорейки на европейския форум в Копенхаген, Дания, Макрон заяви, че френският флот се е сблъскал с „неподходящо и изключително агресивно поведение“ спрямо френската фрегата и хеликоптерите, изпратени да се качат на борда на танкера, което оправдава започването на съдебно разследване.

Русия обвини Франция в пиратство

Стефан Келенбергер, прокурорът на западния пристанищен град Брест, съобщи, че двама китайски членове на екипажа – капитанът и първият помощник, задържани от вторник, са освободени от полицейски арест. Първият помощник е освободен без обвинения.

Предварително разследване беше открито за „отказ от сътрудничество“ на екипажа и „неуспех да се обоснове националността на кораба“, след като морският префект на Атлантическия регион уведоми съдебните власти в понеделник, каза Келенбергер. Разследването показа, че капитанът не може да бъде директно считан за отговорен за второто нарушение, добави той.

Келенбергер уточни, че френският флот е извършил интервенция и се е качил на борда на кораба в събота край атлантическото крайбрежие на Франция в съответствие с международното право, когато е станало ясно, че има разминаване между очевидната и реалната националност на кораба. Разследване, ръководено от френския флот, установи, че корабът, идващ от Русия и насочен към Индия с „голям товар петрол“, не е издигнал флаг, каза той.

Капитанът беше призован за съдебен процес в Брест на 23 февруари. Той е изправен пред до една година затвор и глоба от 150 000 евро (131 000 паунда).

Говорителят на френските военни, полковник Гийом Верне, заяви, че на кораба е наредено да остане на място в безопасна зона.

В по-ранни коментари в четвъртък в Копенхаген Макрон похвали работата на френския флот за „идентифицирането на присъствието на сенчест флот“. „Разбиваш бизнес модела, като задържаш тези кораби дори за дни или седмици и ги принуждаваш да се организират по различен начин“, каза той.

Макрон заяви, че „30 до 40%“ от военните усилия на Русия се „финансират чрез приходите на сенчестия флот“. „Това представлява над 30 милиарда евро. Затова е изключително важно да се увеличи натискът върху този сенчест флот, защото това ясно ще намали способността на Русия да финансира тези военни усилия“, добави той.

Макрон каза, че корабът е „точно същият“ като съд, задържан от Естония по-рано тази година заради същия проблем с флага. През април естонският обществен оператор EE съобщи, че корабът, тогава идентифициран под името „Kiwala“, е бил спрян извън залива Талин на път за руското пристанище Уст-Луга. По това време премиерът Кристен Михал публикува в социалните мрежи, че естонският флот е „задържал санкциониран съд без държавен флаг“ и властите са се качили на борда на кораба.

Корабът, сега известен като „Pushpa“ или „Boracay“, напусна руския петролен терминал в Приморск близо до Санкт Петербург на 20 септември и плаваше край бреговете на Дания. От неделя той остава край брега на френското западно пристанище Сен-Назер, според уебсайта за мониторинг Marine Traffic.

Танкерът, чието име се е променяло няколко пъти, плаваше под флага на Бенин и фигурира в списък на кораби, обект на санкции на Европейския съюз срещу Русия.

На въпрос от журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „няма информация“ за кораба. Той също каза, че много страни извършват „провокативни действия“ срещу Русия.

„Сенчестият флот“ се състои от използвани, остарели танкери, които често са купувани от непрозрачни субекти с адреси от държави, които не са наложили санкции на Русия, за да помогнат на руските износители на петрол да избегнат ценовия таван, наложен от съюзниците на Украйна.

Междувременно финландски съд в петък отхвърли дело, включващо капитана и двама старши офицери на кораб, за който се смята, че е част от руския сенчест флот, заподозрени в прекъсване на подводни кабели в Балтийско море. „Не беше възможно да се приложи финландското наказателно право към случая“, заяви окръжният съд в Хелзинки, обяснявайки, че това е извън неговата юрисдикция.

Тримата членове на екипажа на петролния танкер Eagle S, регистриран на Островите Кук, бяха обвинени, че са влачили котвата по морското дъно на около 56 мили (96 км), повреждайки пет подводни кабела в залива на Финландия на 25 декември 2024 г.