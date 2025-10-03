Любопитно

Отдавна изгубено испанско съкровище на стойност $1 млн. е открито край бреговете на Флорида

"Всяка монета е частица от историята – осезаема връзка с хората, които са живели, работили и плавали по време на Златния век на Испанската империя"

3 октомври 2025, 16:35
Отдавна изгубено испанско съкровище на стойност $1 млн. е открито край бреговете на Флорида
Източник: iStock

П овече от 1000 сребърни и златни монети на стойност 1 милион долара бяха открити от екип от специализирани водолази в участък от водата, подходящо наречен „Брегът на съкровищата“, предаде SkyNews.

Смята се, че монетите са били сечени в испанските колонии в Боливия, Мексико и Перу и са били пренасяни за Испания на борда на флотилия от кораби, превозващи още скъпоценности през 1715 година. Но ценният товар се разпиля в морето, когато ураган унищожи флотилията.

Това не е първото подобно откритие по Брега на съкровищата, тъй като през последните години спасители и ловци на съкровища откриха златни монети на стойност милиони долари. Това, което прави това откритие специално, е, че на някои от монетите, намерени през лятото, все още са видими дати и знаци на монетния двор – ценен ресурс за историците.

Сал Гутосо от Queen Jewels, компанията, която откри златото, заяви: „Това откритие не е само за самото съкровище, а за историите, които то разказва. Всяка монета е частица от историята – осезаема връзка с хората, които са живели, работили и плавали по време на Златния век на Испанската империя. Да намериш 1000 от тях при едно възстановяване е едновременно рядко и изключително.“

Компанията използва подводни металотърсачи и ръчно размества пясъка, за да претърсва внимателно морското дъно. Според закона на Флорида „съкровищниците“ принадлежат на щата, но на изкопаващите често се дава разрешение да извършват „услуги по възстановяване“. Освен това 20% от историческите артефакти трябва да останат в обществена собственост – или за изследвания, или за излагане на показ.

Източник: SkyNews    
Испанско съкровище Подводно откритие Златни монети Корабокрушение Брегът на съкровищата
Последвайте ни

По темата

Двама души загинаха в потопа в „Елените“

Двама души загинаха в потопа в „Елените“

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

pariteni.bg
Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 20 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 23 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 18 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

България Преди 11 минути

В четвъртък депутатите отнеха и правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

България Преди 39 минути

Мъж предлагал облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Свят Преди 1 час

Разследването обхваща лекари и медицински специалисти от болница „Мортън Плант“, където Хоган бе обявен за мъртъв

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

България Преди 1 час

Пожарът се разпространил и засегнал 34 автомобила

За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

Свят Преди 1 час

Сара Мъли ще бъде и церемониална глава на 85 милиона англикани по целия свят

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Любопитно Преди 1 час

През последните над 20 години работи като сценарист, редактор и креативен продуцент

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Свят Преди 2 часа

Един от ранените също може да е прострелян от полицията

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Любопитно Преди 2 часа

Първа целувка между Сияна и Стоянов разпали страстите в Къщата

<p>Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани</p>

Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

България Преди 2 часа

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция

<p>Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК</p>

Томислав Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК

България Преди 2 часа

От 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена, каза Дончев

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

България Преди 2 часа

Шокиращ инцидент разтърси Летище София снощи

<p>Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет</p>

„Чувствам се неудобно в кожата си“ – Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет

Любопитно Преди 2 часа

Освен това Уилямс сподели, че вярва, че има и аутизъм

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Рафинерията, работеща от 1911 г., има капацитет за преработка до 290 000 барела суров петрол на ден

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Според прокуратурата ръководството на ВКС е "глухо и сляпо" за публичните атаки срещу съда

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Свят Преди 2 часа

Председателят на ДАНС да се избира от НС по предложение на МС, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Любопитно Преди 3 часа

 

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Мареска: Ливърпул е невероятно силен след трагедията с Жота

Gong.bg

Кристиан Виери: "Сан Сиро" най-накрая ще бъде разрушен

Gong.bg

Двама мъже са загинали след наводнението в "Елените"

Nova.bg

Окончателно: Парламентът прие администрацията на президента да не използва коли на НСО

Nova.bg