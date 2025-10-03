Отдавна изгубено испанско съкровище на стойност $1 млн. е открито край бреговете на Флорида

П овече от 1000 сребърни и златни монети на стойност 1 милион долара бяха открити от екип от специализирани водолази в участък от водата, подходящо наречен „Брегът на съкровищата“, предаде SkyNews.

Смята се, че монетите са били сечени в испанските колонии в Боливия, Мексико и Перу и са били пренасяни за Испания на борда на флотилия от кораби, превозващи още скъпоценности през 1715 година. Но ценният товар се разпиля в морето, когато ураган унищожи флотилията.

Това не е първото подобно откритие по Брега на съкровищата, тъй като през последните години спасители и ловци на съкровища откриха златни монети на стойност милиони долари. Това, което прави това откритие специално, е, че на някои от монетите, намерени през лятото, все още са видими дати и знаци на монетния двор – ценен ресурс за историците.

Сал Гутосо от Queen Jewels, компанията, която откри златото, заяви: „Това откритие не е само за самото съкровище, а за историите, които то разказва. Всяка монета е частица от историята – осезаема връзка с хората, които са живели, работили и плавали по време на Златния век на Испанската империя. Да намериш 1000 от тях при едно възстановяване е едновременно рядко и изключително.“

Компанията използва подводни металотърсачи и ръчно размества пясъка, за да претърсва внимателно морското дъно. Според закона на Флорида „съкровищниците“ принадлежат на щата, но на изкопаващите често се дава разрешение да извършват „услуги по възстановяване“. Освен това 20% от историческите артефакти трябва да останат в обществена собственост – или за изследвания, или за излагане на показ.