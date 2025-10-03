Любопитно

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

През последните над 20 години работи като сценарист, редактор и креативен продуцент

3 октомври 2025, 15:05
Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов
Н овият сезон на Podcast7 започва ударно — първият гост е един от най-познатите български креативни продуценти и телевизионни сценаристи, чието име стои зад десетки успешни риалити формати у нас. Николай Йорданов — преподавател, писател и човекът, който знае как да направи телевизионното шоу запомнящо се.

През последните над 20 години работи като сценарист, редактор и креативен продуцент — ангажиран е с повече от 40 телевизионни продукции, включително големи риалити и шоу формати като „България търси талант“, „X Factor“, „Гласът на България“ и други.
Като практик и теоретик, Йорданов съчетава две рядко срещани неща: опит в масовия телевизионен жанр и академична рефлексия върху драматургията на риалитата. Той преподава телевизионна драматургия и риалити формати в НАТФИЗ, разработил е оригинални формати за академията („Класът“, „Изпитът“) и е автор на изследвания и книги за телевизионното производство. Това значи, че при него ще чуете едновременно практически похвати за форматиране и задкулисни истории от реалните продукции.

Задкулисни истории от големите български риалити формати — как се раждат сюжетните линии и кои са „малките хитрости“, които правят шоуто вирусно.

Драматургията на реалността: как да превърнеш истински човек и ситуация в завладяващ телевизионен разказ, без да предадеш честта им.

Балансът между етика и рейтинг — трудните решения, когато съдържанието трябва да печели зрител, но и да бъде отговорно.

Какво учат НАТФИЗ студентите днес и как се променя телевизионното производство в цифровата ера. Ако се интересувате от телевизия, форматиране, създаване на съдържание за сцена или екран — или просто обичате да разбирате как работи „магията“ зад риалитито — разговорът с Николай ще даде както практичен, така и аналитичен поглед върху индустрията. Очаквайте конкретни примери, подсказки за създаване на силни персонажи и дискусия за етичните предизвикателства пред съвременната телевизия. Това е разговор, който ще промени начина, по който гледате риалитито.

Гледайте епизодите на “Podcast7” в Nova Play, Vbox7 и YouTube. Следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Путин заплаши Европа
Путин заплаши Европа

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Русия обвини Франция в „пиратство“
Русия обвини Франция в „пиратство“

