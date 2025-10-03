ЕС удължи санкциите срещу руски граждани и организации

С ъветът на ЕС съобщи, че удължава с една година санкциите срещу руски граждани и организации, отговорни за дестабилизиращи и хибридни дейности - включително за разпространение на дезинформация.

От тези санкции са засегнати 47 физически лица и 15 организации, за които е наложен запор на имуществото и е издадена забрана за пътуване до ЕС. Тези мерки бяха въведени миналата година и са свързани с отговорните за прилагането на политиката на Русия срещу основните ценности на ЕС, неговата сигурност, стабилност, независимост и цялост, се посочва в съобщението.

По-рано тази година ЕС разшири обхвата на мерките и предвиди възможност за спиране на лицензите за излъчване на руски медии, разпространявали дезинформация. Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас осъди през юли постоянните хибридни кампании на Русия. Тя отчете, че в последните години в ЕС се наблюдава умишлено и постоянно злонамерено поведение, приписвано на Русия, като кибератаки, саботажи, посегателства срещу ключова инфраструктура, физически нападения.