Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

З адава се 12-тото издание на най-голямото и престижно събитие за ценители на уиски в Централна и Източна Европа. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост от чужденци, очакванията са тази година Whiskey Fest Sofia да бъде посетен от над 3000 души, като близо 10% ще са гости от различни държави. „Вече имаме лоялна аудитория, която очаква фестивала всяко издание. Радваме се, че уиски културата се развива. Тази година сме подготвили множество изненади за посетителите“, споделя Младен Василев, организатор на фестивала.

Whiskey Fest Sofia 2025 ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center. Фестивалът тази година съвпада с Halloween, а темата е кино. „Очакваме доста от посетителите да дойдат облечени като филмови герои, което ще придаде един различен облик на фестивала“, допълва Василев.

И тази година се очакват над 500 различни марки от Шотландия, Ирландия, Америка, Япония, Тайван, Индия, Мексико и др. Разбира се ще им майсторски класове и срещи със световни уиски експерти. За първи път в България ще дойде независим бутилировач от Шотландия. Robin Tucek е основателят на Blackadder International – семейна, независима бутилираща компания за спиртни напитки – философията им е много проста – никога не слагат нищо в бутилка, освен ако не са 100% доволни, че е готово за консумация. Robin ще изнесе майсторски клас на 1 ноември.

Whiskey Fest Sofia от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center. На събитието се допускат само лица над 18 години. Присъствието на деца с придружител няма да е позволено.

Whiskey Fest Sofia призовава да се консумира отговорно!