България

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Пожарът се разпространил и засегнал 34 автомобила

3 октомври 2025, 15:30
Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение
Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг
След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни
Кой стои зад фирмите,

Кой стои зад фирмите, "измамили" десетки семейства с жилища
Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево
Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора
Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика
Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

С офийска градска прокуратура ръководи разследване за палеж, от който е последвала смъртта на едно лице

Образувано е досъдебно производство за това, че вчера, около 00:37 ч. в София, на ул. „Силиврия“ е запалена изоставена сграда, като пожарът се разпространил и засегнал 34 автомобила, паркирани в непосредствена близост. От палежа е последвала смъртта на 45-годишен мъж.

Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва

Разследването е започнало със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествие и се води от 04 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

Източник: Prb.bg    
София палеж
Последвайте ни
Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 19 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 22 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 18 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Свят Преди 29 минути

Детето изчезна в събота ,27 септември

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Любопитно Преди 29 минути

12-тото издание на най-големия уиски фестивал на Балканите ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Свят Преди 1 час

17-годишният младеж беше прострелян в тила и почина от нараняванията си

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Любопитно Преди 1 час

През последните над 20 години работи като сценарист, редактор и креативен продуцент

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Свят Преди 1 час

Един от ранените също може да е прострелян от полицията

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Любопитно Преди 1 час

Първа целувка между Сияна и Стоянов разпали страстите в Къщата

<p>Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК</p>

Томислав Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК

България Преди 1 час

От 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена, каза Дончев

<p>Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет</p>

„Чувствам се неудобно в кожата си“ – Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет

Любопитно Преди 2 часа

Освен това Уилямс сподели, че вярва, че има и аутизъм

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Рафинерията, работеща от 1911 г., има капацитет за преработка до 290 000 барела суров петрол на ден

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Според прокуратурата ръководството на ВКС е "глухо и сляпо" за публичните атаки срещу съда

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Свят Преди 2 часа

Председателят на ДАНС да се избира от НС по предложение на МС, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Любопитно Преди 2 часа

 

Андрей Бабиш

Politico: Андрей Бабиш, наричан чешкия Доналд Тръмп, печели популярност

Свят Преди 2 часа

Бабиш е политически хамелеон – неговата гъвкава партия е описвана като всичко – от лявоцентристка до популистка, технократична до всеобхватна, консервативна до крайнодясна

Велислава Миланова

„Мисия: Спорт за децата“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Люксембург има нов велик херцог: Гийом положи клетва

Люксембург има нов велик херцог: Гийом положи клетва

Свят Преди 2 часа

43-годишният Гийом се закле върху Конституцията на Люксембург пред 60-те избрани членове на Камарата на депутатите

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Любопитно Преди 2 часа

 

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Кристиан Виери: "Сан Сиро" най-накрая ще бъде разрушен

Gong.bg

Феновете на Ливърпул подкрепят Флориан Вирц, бивш играч сравни германеца с Дарвин Нунес

Gong.bg

Откриха тяло на мъж след наводнението в "Елените", още един човек е в неизвестност

Nova.bg

Окончателно: Парламентът прие администрацията на президента да не използва коли на НСО

Nova.bg