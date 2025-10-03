Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Образувано е досъдебно производство за това, че вчера, около 00:37 ч. в София, на ул. „Силиврия“ е запалена изоставена сграда, като пожарът се разпространил и засегнал 34 автомобила, паркирани в непосредствена близост. От палежа е последвала смъртта на 45-годишен мъж.

Разследването е започнало със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествие и се води от 04 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.