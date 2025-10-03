За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

С ара Мъли беше обявена в петък, 3 октомври, за първата жена, оглавила Англиканската църква, но назначението ѝ за архиепископ на Кентърбъри веднага предизвика критики от страна на консервативни англикани, предимно базирани в Африка, които се противопоставят на жените епископи, предаде Reuters.

Мъли ще бъде и церемониална глава на 85 милиона англикани по целия свят и, подобно на своите предшественици, ще се изправи пред трудната задача да преодолее разделението между консерваторите – особено в Африка, където в някои страни хомосексуалността е забранена – и по-либералните християни на Запад.

В първото си обръщение в катедралата на Кентърбъри 63-годишната бивша медицинска сестра осъди скандалите със сексуално насилие и проблемите със защитата, които преследват Църквата, както и антисемитизма след нападение срещу синагога в Манчестър в четвъртък, при което загинаха двама мъже.

GAFCON, обединение на консервативни англикански църкви по света, веднага разкритикува назначението на Мъли, заявявайки, че това показва, че английският клон на Църквата е „изгубил авторитета си да ръководи“.

В отговор на онези, които биха могли да се противопоставят на назначението ѝ, Мъли каза: „Възнамерявам да бъда пастир, който дава възможност на всеки да развие своето служение и призвание, независимо от нашите традиции.“

Реформите, въведени преди 11 години, направиха възможно една жена да стане архиепископ на Кентърбъри – пост, който съществува от над 1400 години. Това е и една от последните британски институции, които досега са били управлявани само от мъже.

Епископ на Лондон от 2018 г., Мъли преди това е подкрепяла няколко либерални каузи в рамките на Църквата, включително разрешаването на благословии за еднополови двойки в граждански партньорства и бракове.

Breaking News: Sarah Mullally will become the next archbishop of Canterbury, the first woman to lead the Church of England. https://t.co/W4IakYHmPB — The New York Times (@nytimes) October 3, 2025

В обръщението си тя говори за трудностите на епоха, която „жадува за сигурност и племенност“, и за страна, която се бори със сложни морални и политически въпроси, свързани с миграцията и общностите, които се чувстват пренебрегнати.

„Съзнавайки ужасното насилие от вчерашното нападение срещу синагога в Манчестър, ние сме свидетели на омраза, която се надига през пукнатините в нашите общности“, каза тя, добавяйки, че именно нейната християнска вяра ѝ дава надежда в един свят, който често изглежда „на ръба“.

Англиканската църква е без лидер от миналия ноември, когато Джъстин Уелби подаде оставка заради скандал с прикриване на насилие над деца, а Мъли заяви, че ще се фокусира върху подобренията в тази област.

„Моят ангажимент ще бъде да гарантирам, че продължаваме да слушаме оцелелите, да се грижим за уязвимите и да насърчаваме култура на безопасност и благополучие за всички“, каза тя.

Линда Уудхед, професор по теология и религиознание в Кингс Колидж Лондон, заяви, че силните управленски умения на Мъли са необходими, за да се справят с проблемите със защитата.

„Нейният акцент върху единството, нежността и силата е точно това, от което църквата и нацията имат нужда в момента“, каза тя.

Мъли е бивша медицинска сестра, специализирана в грижи за онкоболни, която е работила като главна медицинска сестра на Англия в началото на 2000-те години, като същевременно е ръкоположена за свещеник през 2002 г. Тя става една от първите жени, посветени за епископ в Англиканската църква през 2015 г.

„Има големи прилики между това да си медицинска сестра и свещеник. Всичко е свързано с хората и с това да бъдеш до тях в най-трудните моменти от живота им“, каза тя веднъж пред списание.

Тя се застъпва за създаването на отворена и прозрачна култура в църквите, която допуска различия и несъгласия, и е говорила по въпроси като кризата с разходите за живот, здравеопазването и социалната справедливост.

Мъли е омъжена и има две пораснали деца.

Reforms introduced 11 years ago made it possible for a woman to hold the office, and by being named as the 106th Archbishop of Canterbury, Mullally becomes the female leader of one of last areas of British public life to have been led by men https://t.co/2ChYP3eZB8 pic.twitter.com/15fHNbTJ7J — Reuters (@Reuters) October 3, 2025

Отразявайки статута на Англиканската църква като официална църква на Англия, канцеларията на премиера Киър Стармър обяви назначението на Мъли в петък с официалното съгласие на крал Чарлз.

„Архиепископът на Кентърбъри ще играе ключова роля в нашия национален живот. Пожелавам ѝ всеки успех и очаквам с нетърпение да работим заедно“, каза Стармър в изявление.

Като монарх, Чарлз е върховен управител на Англиканската църква – роля, установена през 16-ти век, когато крал Хенри VIII се откъсва от Католическата църква.