За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

Сара Мъли ще бъде и церемониална глава на 85 милиона англикани по целия свят

3 октомври 2025, 15:25
С ара Мъли беше обявена в петък, 3 октомври, за първата жена, оглавила Англиканската църква, но назначението ѝ за архиепископ на Кентърбъри веднага предизвика критики от страна на консервативни англикани, предимно базирани в Африка, които се противопоставят на жените епископи, предаде Reuters

Мъли ще бъде и церемониална глава на 85 милиона англикани по целия свят и, подобно на своите предшественици, ще се изправи пред трудната задача да преодолее разделението между консерваторите – особено в Африка, където в някои страни хомосексуалността е забранена – и по-либералните християни на Запад.

В първото си обръщение в катедралата на Кентърбъри 63-годишната бивша медицинска сестра осъди скандалите със сексуално насилие и проблемите със защитата, които преследват Църквата, както и антисемитизма след нападение срещу синагога в Манчестър в четвъртък, при което загинаха двама мъже.

GAFCON, обединение на консервативни англикански църкви по света, веднага разкритикува назначението на Мъли, заявявайки, че това показва, че английският клон на Църквата е „изгубил авторитета си да ръководи“.  

В отговор на онези, които биха могли да се противопоставят на назначението ѝ, Мъли каза: „Възнамерявам да бъда пастир, който дава възможност на всеки да развие своето служение и призвание, независимо от нашите традиции.“  

Реформите, въведени преди 11 години, направиха възможно една жена да стане архиепископ на Кентърбъри – пост, който съществува от над 1400 години. Това е и една от последните британски институции, които досега са били управлявани само от мъже.  

Епископ на Лондон от 2018 г., Мъли преди това е подкрепяла няколко либерални каузи в рамките на Църквата, включително разрешаването на благословии за еднополови двойки в граждански партньорства и бракове.  

В обръщението си тя говори за трудностите на епоха, която „жадува за сигурност и племенност“, и за страна, която се бори със сложни морални и политически въпроси, свързани с миграцията и общностите, които се чувстват пренебрегнати.  

„Съзнавайки ужасното насилие от вчерашното нападение срещу синагога в Манчестър, ние сме свидетели на омраза, която се надига през пукнатините в нашите общности“, каза тя, добавяйки, че именно нейната християнска вяра ѝ дава надежда в един свят, който често изглежда „на ръба“.  

Англиканската църква е без лидер от миналия ноември, когато Джъстин Уелби подаде оставка заради скандал с прикриване на насилие над деца, а Мъли заяви, че ще се фокусира върху подобренията в тази област.  

„Моят ангажимент ще бъде да гарантирам, че продължаваме да слушаме оцелелите, да се грижим за уязвимите и да насърчаваме култура на безопасност и благополучие за всички“, каза тя.  

Линда Уудхед, професор по теология и религиознание в Кингс Колидж Лондон, заяви, че силните управленски умения на Мъли са необходими, за да се справят с проблемите със защитата.  

„Нейният акцент върху единството, нежността и силата е точно това, от което църквата и нацията имат нужда в момента“, каза тя. 

Мъли е бивша медицинска сестра, специализирана в грижи за онкоболни, която е работила като главна медицинска сестра на Англия в началото на 2000-те години, като същевременно е ръкоположена за свещеник през 2002 г. Тя става една от първите жени, посветени за епископ в Англиканската църква през 2015 г.  

„Има големи прилики между това да си медицинска сестра и свещеник. Всичко е свързано с хората и с това да бъдеш до тях в най-трудните моменти от живота им“, каза тя веднъж пред списание.  

Тя се застъпва за създаването на отворена и прозрачна култура в църквите, която допуска различия и несъгласия, и е говорила по въпроси като кризата с разходите за живот, здравеопазването и социалната справедливост.  

Мъли е омъжена и има две пораснали деца. 

Отразявайки статута на Англиканската църква като официална църква на Англия, канцеларията на премиера Киър Стармър обяви назначението на Мъли в петък с официалното съгласие на крал Чарлз.  

„Архиепископът на Кентърбъри ще играе ключова роля в нашия национален живот. Пожелавам ѝ всеки успех и очаквам с нетърпение да работим заедно“, каза Стармър в изявление.  

Като монарх, Чарлз е върховен управител на Англиканската църква – роля, установена през 16-ти век, когато крал Хенри VIII се откъсва от Католическата църква.

Източник: Reuters    
Сара Мъли Англиканска църква Първа жена архиепископ Разделения в църквата Скандали със сексуално насилие
