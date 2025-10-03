България

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

ДНСК ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителството

3 октомври 2025, 15:56
Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София
Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг
След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни
Кой стои зад фирмите,

Кой стои зад фирмите, "измамили" десетки семейства с жилища
Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево
Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора
Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика
Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

В три области – Бургас, Монтана и Перник, в различни общини има въведено бедствено положение, каза пред журналисти заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

Тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика Оперативния щаб на МВР и беше въведен в действие планът при бедствия по точка наводнения, добави Тони Тодоров.

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Няма опасност за нито един турист - чуждестранен или български, на територията на курортните селища по Черноморието, засегнати от природното бедствие, заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на туризма Мирослав Боршош във връзка с кризисната ситуация по Черноморието.

Боршош е възложил чрез областния управител на Бургас да се направи пълна проверка на територията на ваканционните селища. По какъв начин и как са издавани разрешителни за строеж на хотелите там и дали някой от тези строежи по някакъв начин би могъл да доведе до подобно бедствие, каза министърът. След като се направи проверка от областния управител и регионалната дирекция по строителен контрол, ще имаме повече информация за причината. Ще се изясни дали става въпрос за много тежко стихийно природно бедствие, което трудно може да бъде контролиран,  или причината е неадекватност от страна на местната власт, добави министърът на туризма.

В момента акцентът е спасяването на човешки животи, заяви вицепремиетът Томислав Дончев на брифинг в Министерския съвет в отговор на въпрос дали правителството предвижда обезщетения за хората в Бургаско във връзка с наводненията. 

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение

Още днес Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителството и от одобрените общи устройствени планове на общините, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет по повод наводнението в курортното селище Елените.

Две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили са били изпратени по искане на властите в курортното селище Елените, има готовност останалите модули за борба с наводненията също да реагират, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов на брифинга в Министерския съвет по повод наводнението в област Бургас. 

"Следим обстановката, ако МВР отправи към нас искане, сме готови да изпратим допълнителни сили", добави военният министър.

"В момента в района на наводненията по Черноморието имаме превантивно спиране на трансформатори само на места, където има голямо количество вода, за да не се стигне до токови удари".

Това обяви министърът на енергетиката Жечо Станков за кризисната ситуация по Черноморието в следствие на проливните дъждове.

"Високото ниво на валежите от стотици литри на квадратен метър доведе до наводняване на една от подстанциите на електроенергийния системен оператор", каза министърът.

"С добре стикована работа с директора на пожарната на Бургас и областния управител, тя бе своевременно отводнена. Бе създадена организация, при евентуално повишаване на допълнителното количество вода, да бъдат захранени съответните консуматори и по друга линия", допълни министърът.

Той информира, че след като бъде извършено отводняване, захранването ще бъде възстановено. Където количествата вода са били по-големи и има нарушаване на инфраструктурата, от електроенергийния системен оператор и съответното от електроразпределителното дружество ще бъде направен оглед и ще започне възстановяване на електроподаването. 

Източник: БТА    
наводнения МС бедствено положение
Последвайте ни
Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

Предлагат да се въведе нов отпуск за родители

pariteni.bg
Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 19 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 22 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 18 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Свят Преди 28 минути

Детето изчезна в събота ,27 септември

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Любопитно Преди 28 минути

12-тото издание на най-големия уиски фестивал на Балканите ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Свят Преди 1 час

17-годишният младеж беше прострелян в тила и почина от нараняванията си

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Любопитно Преди 1 час

През последните над 20 години работи като сценарист, редактор и креативен продуцент

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Свят Преди 1 час

Един от ранените също може да е прострелян от полицията

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Любопитно Преди 1 час

Първа целувка между Сияна и Стоянов разпали страстите в Къщата

<p>Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани</p>

Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

България Преди 1 час

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция

<p>Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК</p>

Томислав Дончев: Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с КПК

България Преди 1 час

От 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена, каза Дончев

<p>Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет</p>

„Чувствам се неудобно в кожата си“ – Роби Уилямс разкри, че страда от синдром на Турет

Любопитно Преди 2 часа

Освен това Уилямс сподели, че вярва, че има и аутизъм

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Пламъци избухнаха в рафинерия "Шеврон" край Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Рафинерията, работеща от 1911 г., има капацитет за преработка до 290 000 барела суров петрол на ден

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

Прокуратурата отговори на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Според прокуратурата ръководството на ВКС е "глухо и сляпо" за публичните атаки срещу съда

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Политическа буря в НС: Борислав Сарафов и службите разпалиха нови конфликти

Свят Преди 2 часа

Председателят на ДАНС да се избира от НС по предложение на МС, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena

Любопитно Преди 2 часа

 

Андрей Бабиш

Politico: Андрей Бабиш, наричан чешкия Доналд Тръмп, печели популярност

Свят Преди 2 часа

Бабиш е политически хамелеон – неговата гъвкава партия е описвана като всичко – от лявоцентристка до популистка, технократична до всеобхватна, консервативна до крайнодясна

Велислава Миланова

„Мисия: Спорт за децата“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Люксембург има нов велик херцог: Гийом положи клетва

Люксембург има нов велик херцог: Гийом положи клетва

Свят Преди 2 часа

43-годишният Гийом се закле върху Конституцията на Люксембург пред 60-те избрани членове на Камарата на депутатите

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Кристиан Виери: "Сан Сиро" най-накрая ще бъде разрушен

Gong.bg

Феновете на Ливърпул подкрепят Флориан Вирц, бивш играч сравни германеца с Дарвин Нунес

Gong.bg

Откриха тяло на мъж след наводнението в "Елените", още един човек е в неизвестност

Nova.bg

Окончателно: Парламентът прие администрацията на президента да не използва коли на НСО

Nova.bg