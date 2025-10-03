Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

В три области – Бургас, Монтана и Перник, в различни общини има въведено бедствено положение, каза пред журналисти заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

Тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика Оперативния щаб на МВР и беше въведен в действие планът при бедствия по точка наводнения, добави Тони Тодоров.

Човек загина в потопа в „Елените“, издирват друг

Няма опасност за нито един турист - чуждестранен или български, на територията на курортните селища по Черноморието, засегнати от природното бедствие, заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на туризма Мирослав Боршош във връзка с кризисната ситуация по Черноморието.

Боршош е възложил чрез областния управител на Бургас да се направи пълна проверка на територията на ваканционните селища. По какъв начин и как са издавани разрешителни за строеж на хотелите там и дали някой от тези строежи по някакъв начин би могъл да доведе до подобно бедствие, каза министърът. След като се направи проверка от областния управител и регионалната дирекция по строителен контрол, ще имаме повече информация за причината. Ще се изясни дали става въпрос за много тежко стихийно природно бедствие, което трудно може да бъде контролиран, или причината е неадекватност от страна на местната власт, добави министърът на туризма.

В момента акцентът е спасяването на човешки животи, заяви вицепремиетът Томислав Дончев на брифинг в Министерския съвет в отговор на въпрос дали правителството предвижда обезщетения за хората в Бургаско във връзка с наводненията.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение

Още днес Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителството и от одобрените общи устройствени планове на общините, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет по повод наводнението в курортното селище Елените.

Две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили са били изпратени по искане на властите в курортното селище Елените, има готовност останалите модули за борба с наводненията също да реагират, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов на брифинга в Министерския съвет по повод наводнението в област Бургас.

"Следим обстановката, ако МВР отправи към нас искане, сме готови да изпратим допълнителни сили", добави военният министър.

"В момента в района на наводненията по Черноморието имаме превантивно спиране на трансформатори само на места, където има голямо количество вода, за да не се стигне до токови удари".

Това обяви министърът на енергетиката Жечо Станков за кризисната ситуация по Черноморието в следствие на проливните дъждове.

"Високото ниво на валежите от стотици литри на квадратен метър доведе до наводняване на една от подстанциите на електроенергийния системен оператор", каза министърът.

"С добре стикована работа с директора на пожарната на Бургас и областния управител, тя бе своевременно отводнена. Бе създадена организация, при евентуално повишаване на допълнителното количество вода, да бъдат захранени съответните консуматори и по друга линия", допълни министърът.

Той информира, че след като бъде извършено отводняване, захранването ще бъде възстановено. Където количествата вода са били по-големи и има нарушаване на инфраструктурата, от електроенергийния системен оператор и съответното от електроразпределителното дружество ще бъде направен оглед и ще започне възстановяване на електроподаването.