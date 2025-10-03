Кой стои зад фирмите, "измамили" десетки семейства с жилища

Д есетки хора са си купили жилища на зелено в комплекс „ONE HOME”, който се намира до парк „Възраждане” в София. Те обаче все още не живеят там, тъй като фирма „Грийнлайф пропърти” ЕООД прекратява едностранно предварителните им договори. Мотивът бил „стопанска непоносимост". Седмица по-късно апартаментите били продадени на учреденото в края на юли дружество „Резидиа груп” АД. След това, по думите на хората, жилищата са пуснати за продажба на в пъти по-висока цена, предаде NOVA.

След като по NOVA излъчиха първата част на разследването по случая, потърпевши от цялата страна, които са платили за жилища не само в комплекс „ONE HOME”, но и в „Нова Дружба”, който също се намира в София, споделиха историята си.

През 2022 г. жена и партньорът ѝ сключват предварителни договори с фирма „Грийнлайф парк” ЕООД за покупка на два апартамента в комплекс „Нова Дружба”. Тя споделя, че до момента по договорите са внесени над 100 000 евро.

"Чакахме и се надявахме, че ще бъде готово, но за съжаление получихме писмо, че прекратяват договора едностранно и за двата апартамента - заради невъзможност, тоест изключително затруднение на инвеститора. Вложихме нашите спестявания, събрани с много труд и нерви", посочи потърпевшата.

И в този случай, без клиентите да знаят, апартаментите били продадени на „Резидиа груп” АД. Жената не е искала от фирмата да ѝ върне парите. "Причината е, че в момента с тези пари вече не можеш да купиш нищо. Вариантът може би ще бъде да се заведе дело срещу тях", допълни тя.

Кристиан Занев също е предплатил за апартамент в комплекс „Нова Дружба”. Сключил предварителен договор през 2024 г. „Целта беше да имам собствено жилище, за да не се налага да плащам наеми. Предложиха ни договор, според който трябваше да платим 20% предварително. Лишавал съм се с години, за да мога да достигна до тази сума. И точно преди да се вземе Акт 15 ни прекратриха договора едностранно”, разказа той.

Апартаментът на Кристиан също е продаден на „Резидиа груп АД”. Той изпратил банковата си сметка с надеждата, че ще му възстановят парите. Обмисля да заведе дело за неустойка.

Историята на Стиляна Линчева започва преди пет години, когато плаща две вноски за жилище в същия комплекс – „Нова Дружба”. Нейният предварителен договор е сключен с друга фирма от инвестиционната група- „Грийнлайф плейс” ЕООД.

По предварителен договор е внесла 20%, което се равнява на около 20 000 евро. "След това си чаках следващата вноска на акт 14, която дойде 2021 г., още 20 000 евро."

Две години по-късно твърди, че от фирмата я повикали на среща в офиса. Поводът бил забавяне във финализирането на строежа, заради стопанска непоносимост.

„Беше казано, че поради стопанска непоносимост, не само, че трябва да изчакам още една година, но трябва допълнително да платя и определена сума. Тогава ми поискаха 15 000 евро. Аз казах, че ще помисля и че искам информация, кое е накарало изпълнителя да поиска допълнителна сума пари - какви документи имат за стопанска непоносимост. Казах, че ще им платя сумата, ако ми предоставят тези документи. Те казаха добре и след това не ми изпратиха никакви документи”, разказа още Линчева.

Стиляна е завела дело и го е спечелила на две инстанции. От фирмата обжалват решението на съда.

„Наложиха възбрана на имота. Решението на СГС и САС недвусмислено, подчертано и удебелено показва, че те нямат стопанска непоносимост, напротив, просто им се е намалила съвсем малко огромната печалба. Те е трябвало да го предвидят това нещо. Пет години аз нямам апартамент и търпя всичките негативи от това, те са взели моите пари, а не са ми построили апартамент. Аз получавам от домуправителя имейли, че дължа пари”, допълни тя.

След излъчването на първата част на разследването, Калин Петков, който също е вложил спестяванията си в апартамент в комплекса в "Дружба", е получил обратно парите си. Но ще съди фирмата за неустойка, която твърди, че му се полага по договор.

„Явно нямат желание да добавят неустойката, но в крайна сметка го има записано, ще си взема адвокат и по чисто морални причини да ми я платят и нея. Година и половина живееш с една емоция, че ще имаш нов дом. Внесох почти 20 000 евро. Моят квадрат излизаше около 1 550. Апартаментът струваше 95 000 евро с общите площи. В момента доколкото виждам от новата им брошура, зависи какво намаление дават на новите си клиенти - 150 000-170 000 евро”, споделя Петков.

Купувачите с прекратени предварителни договори за покупка на апартаменти в комплекс „ONE HOME” до парк „Възраждане” в София се оказаха десетки.

Християн Христов от Плевен разкрива, че е заплатил 75% от вноските. „Сумата до момента е 98 500 евро за апартамента и гаража. Жилището беше предназначено за моя син, който планира да живее в София. Към момента той живее на квартира. Tвърде много се забави всичко, това беше един страшен шок, затова че въобще няма да се случи, с получаването на това уведомление за прекратяване на договора. Последният оглед беше ден преди да дойде писмото. Надяваме се да върнат парите. За мен присвояването на пари и невръщането им си е чисто престъпление и би трябвало да носят наказателна отговорност”, разказва той.

Друг мъж е внесъл 90% от стойността на апартамента, в комплекс „ONE HOME”, за който очаквал да получи нотариален акт. Разказва, че е направил последната вноска през юли тази година, а през август, напълно неочаквано, прекратили договора му.

„Беше ми отговорено, че се очаква акт 15 през май - юни 2025 г., а акт 16 и влизането във владение трябва да се случи през септември 2025 г. Обнадежден от това, че приближава края на това изплащане, направих и друго плащане от 15%, обвързано с акт 15. Аз направих плащането през юли. До този етап бях изплатил 90% от стойността на имота - около 120 000 евро”, разкри мъжът.

Междувременно в края на август 2022 г. получава на електронната си поща уведомление за прекратяване на предварителния договор. "Четири години съм инвестирал в строителството на тая сграда. Накрая не получих нито обекта, за който съм платил, нито реалната стойност на парите, които съм вложил, защото е минал голям период от време и те са се обезценили", споделя разочарован той.

Данаил Янчев от Бургас и Юлиян Габерски и близките му, които живеят и работят в Лондон, също чакат обратна връзка от "Грийнлайф Пропърти" ЕООД. И те са платили за жилища в комплекс „ONE HOME”.

„Внесъл съм 25% от общата цена - 25 700 евро, такъв е моят план за изплащане. Подписаният договор противоречи на добросъвестността и те преценяват, че не могат да ги изпълнят и искат да го прекратят. Моето категорично мнение е, че няма да прекратя този договор и не го считам за прекратен. Чакам някакъв отговор, който не идва. Ще искам предварителния договор да се обяви за окончателен, както е записано - ако едната от страните не е коректна”, обясни Янчев.

Юлиян Габерски разказва, че той, брат му и най-добрият му приятел закупили три апартамента. „На оглед отидох на 15-и август. 6 дни по-късно получихме уведомленията, че договорите се прекратяват. След това разбрахме, че всички апартаменти са продадени на друга фирма. Ние сме измамени. Те се подиграват със съдбата на десетки семейства”, смята Габерски.

От „Грийнлайф” обясняват, че всички авансово внесени средства от клиенти са възстановени или са в процес на възстановяване.

По отношение на проектите „One Home“ и „Нова Дружба“

През последните години строителният сектор беше изправен пред безпрецедентни предизвикателства – кумулативна инфлация от 50–100% при материали и услуги, рязко поскъпване на труда, забавяния в доставките и административни затруднения. Тези фактори доведоха до необходимостта да се вземат трудни решения, насочени единствено към успешното завършване на проектите и защита на интереса на мнозинството клиенти.

В ограничен брой случаи се наложи прекратяване на предварителни договори или предлагане на индексация, като всички действия са предприети в рамките на договорните клаузи. Разбираме напълно, че това решение е било трудно за засегнатите клиенти. Именно затова всеки ден се провеждат индивидуални срещи, на които активно се търсят варианти за взаимноизгодни решения. Желанието е всеки случай да бъде разрешен по възможно най-справедливия начин, с отговорност и уважение към клиентите. Компанията остава отворена за диалог и комуникация.

Собственици на апартаменти в новостроящия се комплекс на ул. „Тинтява“ в София, с възложител „Грийнлайф изток“ ЕООД също потърсиха NOVA. Твърдят, че нямат връзка с фирмата, в същото време крайният срок за получаване на акт 16 е изтекъл.

Мариана Тотева е вложила 60% от стойността на 4 апартамента - около 400 000 евро. "Очаквахме в 2025 година да ни бъдат предадени съответните обекти, което не се случи. Внесли сме средствата, за които сме били уведомени и от 2022 г. нямаме абсолютно никаква информация. Дружеството не желае да се среща с нас, не дава обяснения, а през април 2024 г. им беше връчена нотариална покана, с която искахме да се направи анекс с цел оказване на крайна дата за въвеждане и построяване на обектите. Нямаше резултат", обясни тя.

На въпроса кога ще бъде финализиран обектът, от фирмата отговарят: "За съжаление имаше временно забавяне на строителството, свързано с организационни промени, включително избор на нов главен изпълнител и актуализация на проектни графици и бюджети. Към настоящия момент проектът разполага с нов изпълнител, осигурено финансиране и детайлен план за реализация, който се спазва стриктно. В момента се извършват фасадни работи и монтаж на дограма. Срокът за завършване е планиран за втората половина на 2026 г., когато обектът ще бъде въведен в експлоатация. Инвеститорът поддържа непрекъсната и прозрачна комуникация с клиентите си. Всяко забавяне е било адекватно и своевременно комуникирано с всички засегнати, като тази практика продължава и днес. Офисът функционира нормално, а всички канали за контакт са активни и достъпни в рамките на работното време."

Споменатите в разследването фирми „Грийнлайф пропърти“ ЕООД, „Грийнлайф парк“ ЕООД, „Грийнлайф плейс“ ЕООД и „Грийнлайф изток“ ЕООД имат общ управител. Краен собственик на първата е „Н.П. Инвест“, с притежател Николай Пехливанов и управител баща му Янко Пехливанов. Останалите три дружества са собственост на „Екострой“ ЕООД, където съдружник е бил Николай Пехливанов, а управител – неговият баща Янко Пехливанов.

Николай Пехливанов е бивш заместник председател на Столичния общински съвет, бивш Областен управител на София, както и народен представител в 41-то Народно събрание от партия "Атака". Въпреки опитите на NOVA да се свърже с него, той не отговори на обаждания. На запитването да направим интервю с него от „Грийнлайф” отговориха така:

"Инвеститорът има над 25 години присъствие на българския пазар на недвижими имоти. През този период са реализирани множество жилищни комплекси и са предадени над три хиляди апартаменти на клиенти. Компанията е носител на международни и национални награди, отличавана е в престижни конкурси за качествено строителство и иновации. Основната мисия винаги е била сградите да бъдат завършвани качествено и в срок. Компанията е със стабилен опит и доказана история на пазара. Всички действия са предприети в съответствие с договорните клаузи и с единствената цел проектите да бъдат завършени. Разбираме, че ситуацията е създала неудобства за някои клиенти и именно затова всеки ден се провеждат индивидуални срещи, на които активно се търсят варианти за намиране на решения. Основният приоритет остава завършване на строителството качествено и в срок."

От Националната асоциация на строителните предприемачи обясниха, че се разграничават от действията на групата дружества "Грийнлайф". По тази причина Етичната комисия на асоциацията е изключила тяхно дружество.

"Ние сме изцяло против подобни практики и смятаме, че обществото трябва да вземе мерки те да не се провеждат. За нас също е удар това, не само за клиентите на тази фирма, защото така се губи доверието в бранша. Тази стопанска непоносимост трябва да се докаже, а не едностранно да се прави като изявление. Проблемът има два аспекта. Единият е правен. Съдът ще реши кой носи права, но има и морален аспект, който също е важен", казва Георги Шопов.

След като излъчихме първия епизод на разследването, Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство.

"Образувано е наказателно производство за осъществена евентуална измама в особено големи размери, като случаят е тежък. Сезирали сме множество институции, които имат отношение към случая. ДАНС, на които сме оказали да проверят финансови транзакции, да блокират същите, в случай, че такива са налице. КЗП относно предполагаеми неравноправни клаузи, какви по всяка вероятност има. НАП - относно данъчна ревизия на на пет юридически лица и няколко физически лица. Има множество свързани фирми, както и ДНСК - относно надлежното документиране на строително монтажните работи и докъде са стигнали в действителност те", заяви говорителят на СРП Николай Николаев,.

От Асоциацията на прокурорите в България подготвят законодателни предложения.

"Аз мога в лично качество да призова и представителите на строителния бранш да вземат дейно участие по този казус, защото вероятно в противен случай може ние да бъдем инициатори промени в правната уредба към повече регулации, което не винаги се отразява добре на бизнеса.

Мога да анонсирам, без да влизам в подробности, че Асоциацията на прокурорите в България има един научно-експертен съвет, който работи по темата за имотните измами, и е подготвил един пакет от законодателни предложения, който ще бъде обсъден в някакъв момент. Става въпрос за вписване в имотен регистър на предварителните договори, договорите на "зелено" за продажба на недвижими имоти", подчерта още Николаев.

Цялото разследване гледайте във видеото.