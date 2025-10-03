България

Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна

Диан Иванов е сочен за основен свидетел срещу кмета Благомир Коцев

3 октомври 2025, 19:01
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
ЕК одобри плащане за България по НПВУ

ЕК одобри плащане за България по НПВУ
Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение
Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София
Трима души загинаха в потопа в „Елените“

Трима души загинаха в потопа в „Елените“
След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни
Кой стои зад фирмите,

Кой стои зад фирмите, "измамили" десетки семейства с жилища
Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Б ившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е разпитан повторно от прокуратурата.

Това стана ясно в Софийския градски съд по делото за мерките за неотклонение на общинските съветници общинските съветници от ПП-ДБ Йордан Кателиев и Николай Стефанов, предаде NOVA.

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

От два месеца Иванов твърди, че е бил заплашван от антикорупционната комисия и е свидетелствал под натиск. 

Мнението на прокуратурата досега беше, че върху Иванов може да е оказан натиск от обвиняемите, щом се отказва от първоначалните си показания. 

Източник: NOVA    
Прокуратура Диан Иванов
Последвайте ни
Трима души загинаха в потопа в „Елените“

Трима души загинаха в потопа в „Елените“

Тръмп с изненадващ ултиматум към

Тръмп с изненадващ ултиматум към "Хамас"

Френски фоторепортер беше убит от дрон в Донбас

Френски фоторепортер беше убит от дрон в Донбас

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

Електрическата мобилност в САЩ е заплашена от колапс

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 22 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС удължи санкциите срещу руски граждани и организации

ЕС удължи санкциите срещу руски граждани и организации

Свят Преди 2 часа

Засегнати са 47 физически лица и 15 организации

Влак помете велосипедист на прелез в Пловдив

Влак помете велосипедист на прелез в Пловдив

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал при спуснати бариери на ул. "Пещерско шосе", жертвата е млад мъж

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

България Преди 4 часа

В четвъртък депутатите отнеха и правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби

Русия с най-мащабната атака срещу украинската газовата мрежа

Русия с най-мащабната атака срещу украинската газовата мрежа

Свят Преди 4 часа

Част от щетите са критични

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Любопитно Преди 4 часа

„Тайната вечеря“ е не само сред най-известните картини на Леонардо, но и сред най-разпознаваемите в целия свят

<p>Откриха&nbsp;съкровище на стойност $1 млн. край Флорида</p>

Отдавна изгубено испанско съкровище на стойност $1 млн. е открито край бреговете на Флорида

Любопитно Преди 4 часа

"Всяка монета е частица от историята – осезаема връзка с хората, които са живели, работили и плавали по време на Златния век на Испанската империя"

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

България Преди 4 часа

Мъж предлагал облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Любопитно Преди 5 часа

12-тото издание на най-големия уиски фестивал на Балканите ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Свят Преди 5 часа

Детето изчезна в събота ,27 септември

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Свят Преди 5 часа

Разследването обхваща лекари и медицински специалисти от болница „Мортън Плант“, където Хоган бе обявен за мъртъв

За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

Свят Преди 5 часа

Сара Мъли ще бъде и церемониална глава на 85 милиона англикани по целия свят

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Любопитно Преди 6 часа

През последните над 20 години работи като сценарист, редактор и креативен продуцент

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Британската полиция:Може да сме убили невинен в Манчестър

Свят Преди 6 часа

Един от ранените също може да е прострелян от полицията

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Четиримата номинирани ще се борят за оставането си в Big Brothe

Любопитно Преди 6 часа

Първа целувка между Сияна и Стоянов разпали страстите в Къщата

<p>Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани</p>

Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

България Преди 6 часа

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

Закъснели пътници подадоха фалшив сигнал за бомба, за да хванат самолета

България Преди 6 часа

Шокиращ инцидент разтърси Летище София снощи

Всичко от днес

От мрежата

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия - Локомотив София 1:0, фрапантни пропуски на Спас Делев

Gong.bg

Славия поведе на Локо София с дискусионен гол

Gong.bg

Трима загинали след наводнението в "Елените"

Nova.bg

След наводненията: Държавата започва масирани проверки на строителството в Бургаско

Nova.bg