България

Шест екипа огнеборци гасят разрастващ се пожар край Асеновград

Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока с. Добростан и хижа "Марциганица"

20 септември 2025, 16:59
Шест екипа огнеборци гасят разрастващ се пожар край Асеновград
Източник: Община Асеновград

З атворен за движение е пътят от с. Горнослав към Орешец и Добростан, община Асеновград. Причината е, че към този час пожарът в района се разраства и е достигнал пътната артерия, съобщиха от общинската администрация. Призовават се жителите и гостите да не предприемат пътуване.

Шест екипа на пожарната гасят пожара в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав. Горят сухи треви и ниска растителност. Огнеборците се опитват да ограничат фронта и да локализират пожара, за да не навлезе в гората.

Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока с. Добростан и хижа "Марциганица". Причината е изгорял дървен електрически стълб.

Вижте повече в нашата галерия:

Шест екипа огнеборци гасят разрастващ се пожар край Асеновград
4 снимки
Шест екипа огнеборци гасят разрастващ се пожар край Асеновград
Шест екипа огнеборци гасят разрастващ се пожар край Асеновград
Шест екипа огнеборци гасят разрастващ се пожар край Асеновград
Шест екипа огнеборци гасят разрастващ се пожар край Асеновград
Източник: БТА, Ирина Шопова    
пожар Асеновград Горнослав Добростан затворен път без електричество пожарникари горски пожар планински район общинска администрация
Последвайте ни

По темата

"Топлофикация София" разясни за ремонта в "Дружба" - 2: Ще има прекъсване на топлоподаването само за 2 - 3 дни

Стотици затворници изчезнаха мистериозно от

Стотици затворници изчезнаха мистериозно от "Алигатор Алкатраз"

Без промяна в полетите на

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Колко пъти на ден се изхождат котките

Колко пъти на ден се изхождат котките

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Виц на деня

– Бабо, какво правиш на компютъра? – Чатя с дядо ти – много е романтичен, ама не знае, че съм аз!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

Свят Преди 55 минути

Процесът на повторно налагане би възстановил санкциите на ООН срещу Иран

Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

Горящ автомобил между Гара Костандово и Велинград, трафикът е затруднен

България Преди 2 часа

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?

България Преди 3 часа

Не са нужни 100 кг наркотици, а само 2-3 грама, за да застрашат живота на децата, споделя шефът на отдел "Борба с наркотрафика"

Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити

Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити

Свят Преди 3 часа

Според медиците в цялата ивица Газа днес са убити общо 47 души

<p>Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт</p>

Жечо Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт

България Преди 3 часа

По разпореждане на министъра на енергетиката от понеделник екип на Министерството на енергетиката ще следи дейностите по ремонта

<p>Огромно задръстване по &bdquo;Ботевградско шосе&ldquo; към АМ &bdquo;Хемус&ldquo;</p>

Огромно задръстване по „Ботевградско шосе“ към АМ „Хемус“

България Преди 4 часа

Тежък трафик почти е блокирал изхода на София

<p>Къде е истината? И Украйна, и Русия се хвалят с успехи на фронта</p>

Къде е истината? И Украйна, и Русия се хвалят с успехи на фронта

Свят Преди 4 часа

Руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през изминалото денонощие 383 украински безпилотни летателни апарата

Бьорн Борг

Тенис легендата Бьорн Борг разкри, че се бори със зловеща диагноза

Свят Преди 5 часа

11-кратният шампион от Големия шлем разкри диагнозата в своята автобиография „Heartbeats: A Memoir“, написана съвместно със съпругата му Патриция

Доналд Тръмп с крал Чарлз III и принцеса Катрин на кралския банкет

„Каквото, по дяволите, ни сервираха“ - Доналд Тръмп за кралския банкет

Любопитно Преди 5 часа

„Видях повече картини и статуи, отколкото който и да е човек някога е виждал“, каза още американският президент

<p>Германски магазин забрани на евреите да влизат: &bdquo;Не мога да ви понасям&ldquo;</p>

Собственик на магазин в Германия постави табела „Забранено за евреи“, полицията разследва

Свят Преди 6 часа

„Гледам новините всяка вечер. И когато видях какво правят евреите в ивицата Газа, изгубих самообладание и разпечатах плаката“, обяснява собственикът

Принц Хари

Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

Любопитно Преди 6 часа

По-малкият син на крал Чарлз III и покойната принцеса Даяна е посетил тайно свой роднина в двореца Кенсингтън

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

Свят Преди 7 часа

„Не ми харесва. Не обичам, когато това се случва“, каза още американският президент

<p>Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу</p>

Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

Свят Преди 7 часа

Лондонското Хийтроу, Брюксел и Берлин предупредиха за закъснения и отмяна на полети

Пентагонът

Пентагонът ограничава журналистите с нови правила за достъп и информация

Свят Преди 8 часа

Новият мандат, описан в меморандум, разпространен до пресата в петък, е последният от поредица действия на администрацията на Тръмп за ограничаване на способността на медиите да отразяват федералното правителство без намеса

<p>Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)</p>

Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)

Любопитно Преди 8 часа

Ваня Запрянова събра в студиото четирима пъстри гости

Делян Пеевски

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

България Преди 8 часа

Във вторник, заместник-председателите на ПГ на „ДПС-Ново начало” ще се включат в работата на Националния борд по водите

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Внимание! Висок риск от пожари

sinoptik.bg
1

Предстои слънчева серия почивни дни

sinoptik.bg

5 неща, от които да се откажете през октомври, за да бъдете по-щастливи

Edna.bg

Какво да готвим през октомври: изпитани рецепти за уютни есенни дни

Edna.bg

Последни кадри от "Армията" разкриват голям напредък (видео)

Gong.bg

Слот: Качеството и характерът надвиха умората в ранния мач

Gong.bg

„Топлофикация София“: Спирането на топлоподаването в „Дружба 2” няма да бъде за целия период от 90 дни

Nova.bg

Голям пожар край Горнослав, спряно е електричеството над Асеновград (СНИМКИ)

Nova.bg