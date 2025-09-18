Пожар пламна в София

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

П ожар пламна в София. Горят сухи треви и храсти, както и един автомобил.

Сигналът е подаден в 19:46 ч, научи NOVA.

Огънят е в района на УМБАЛ "Света Анна" в ж.к. "Младост" 1.

На място има един екип на пожарната и още един е извикан на помощ.