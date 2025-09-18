България

Пожар пламна в София

Огънят е в района на УМБАЛ "Света Анна"

18 септември 2025, 20:09
На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС
Предлагат децата да подават сигнали за насилие

Предлагат децата да подават сигнали за насилие
Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.
И Севлиево остава без вода - четири дни седмично

И Севлиево остава без вода - четири дни седмично
Охранител в Бургас нападна с брадва популярен инфлуенсър

Охранител в Бургас нападна с брадва популярен инфлуенсър
Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново
Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

П ожар пламна в София. Горят сухи треви и храсти, както и един автомобил.

Сигналът е подаден в 19:46 ч, научи NOVA.

Огънят е в района на УМБАЛ "Света Анна" в ж.к. "Младост" 1.

На място има един екип на пожарната и още един е извикан на помощ.

Източник: NOVA    
София пожар
Последвайте ни
Пожар пламна в София

Пожар пламна в София

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

pariteni.bg
И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

България Преди 38 минути

Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури

<p>Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл</p>

Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл, за да го излъчва

Свят Преди 2 часа

Sinclair, която управлява 178 телевизионни станции в 81 пазара, заяви, че нейните филиали на ABC ще излъчат специална програма в памет на Чарли Кърк

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

България Преди 3 часа

Мястото на дебата е в парламентарната зала, подчерта премиерът

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

България Преди 3 часа

Пеевски: Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Свят Преди 3 часа

Той се представял за богат наследник на диамантен магнат в приложението за запознанства Tinder и измамвал жени да му заемат големи суми пари

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

България Преди 4 часа

Дискотеката е била организирана в двора на училището

<p>Възходът и падението на Джими Кимъл</p>

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Любопитно Преди 4 часа

Джими Кимъл, е изправен пред тежки последици заради коментарите си за скорошната смърт на Чарли Кърк

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Свят Преди 4 часа

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“

Пожар и евакуация във варненски мол

Пожар и евакуация във варненски мол

България Преди 5 часа

По първоначални данни се е запалила аспирацията на заведение

<p>&quot;Бутиджидж щеше да бъде идеален партньор - ако бях хетеросексуален бял мъж&ldquo;</p>

Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Любопитно Преди 5 часа

Миналата година Камала Харис се спря на Тим Уолц за свой кандидат за вицепрезидент

Украйна удари дълбоко в Русия

Украйна удари дълбоко в Русия

Свят Преди 5 часа

Снимки в руските социални мрежи показват пожар на обекта и облак от тъмен дим

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Свят Преди 5 часа

Бебето било открито случайно, когато пастир, завел козите си в района за паша, чул слаб плач изпод купчина пръст

Бъдещето на финансовите услуги е пред теб

Бъдещето на финансовите услуги е пред теб

Любопитно Преди 5 часа

ОББ Мобайл посрещна своя едномилионен клиент

Илюстративна снимка на "дийпфейк" изображение на покойния папа Франциск

До 5 години затвор: Италия със сурови наказания за фалшиви снимки и видеа с AI

Свят Преди 6 часа

Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка

Владимир Путин

Най-близкият съюзник на Путин напуска Кремъл

Свят Преди 6 часа

„Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

<p>Евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета</p>

Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

Свят Преди 6 часа

Той иска публични извинения от председателката на ЕК

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Късметлиите в зодиака до края на 2025г.

Edna.bg

Бойко Величков: Призовавам Керкез да подаде оставка!

Gong.bg

Александър Тунчев: Имаме качества, решението е в позитивните резултати

Gong.bg

Пожар в района на УМБАЛ “Света Анна” в София (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg

Никола Барбутов остава в ареста, Петър Рафаилов ще бъде пуснат под парична гаранция

Nova.bg