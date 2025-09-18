Пожар пламна в София

П ожар пламна в София. Горят сухи треви и храсти, както и един автомобил.
Сигналът е подаден в 19:46 ч, научи NOVA.
Огънят е в района на УМБАЛ "Света Анна" в ж.к. "Младост" 1.
На място има един екип на пожарната и още един е извикан на помощ.
