България

Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

Извършителите представяли пред нотариуси фалшиви завещания

7 август 2025, 13:01
Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай
Източник: iStock photos/Getty images

О кръжната прокуратура в Русе внесе в съда обвинителен акт срещу трима души, сочени като членове на организирана престъпна група за извършване на имотни измами. Сред обвиняемите е и действащ полицейски служител, съобщи за БТА заместник-окръжният прокурор и говорител на институцията Мирослав Маринов.

Обвиняемите са с инициали А.Д., Д.В. и Д.Г., като същите лица бяха задържани и привлечени към наказателна отговорност още през април миналата година. Според прокуратурата, А.Д. и Д.В. са действали като извършители, а Д.Г. – полицейски инспектор, е подпомагал действията им.

Схемата е действала в периода от 1 юли 2021 г. до 15 април 2024 г. на територията на градовете Бяла, Русе и Силистра, като групата е действала поне пет пъти в условията на продължавано престъпление. Целта е била набавяне на имотна облага, а пострадалите са били добросъвестни купувачи на земеделски земи, въведени в заблуждение относно правото на собственост. Щетите са в особено големи размери – 115 200 лв., уточняват от прокуратурата.

Чрез използване на подставени лица и неистински частни документи, обвиняемите са представяли пред нотариуси фалшиви саморъчни завещания, които впоследствие били обявявани по реда на Закона за наследството. В четири случая са използвани такива фалшиви завещания, а в един – неистински официален документ: нотариален акт за продажба на земеделски имот.

След обявяването на завещанията, лицата, в чиято полза били съставени, продавали имотите на трети лица, представяйки се за законни собственици. Парите от сделките били разпределяни между участниците в схемата.

Полицейският служител Д.Г. е обвинен допълнително за това, че в качеството си на длъжностно лице, в рамките на единадесет случая, е разгласил служебна информация от информационните системи на МВР. Става въпрос за данни от националния регистър на българските документи за самоличност, съдържащи лична информация, чиято обработка и разпространение е забранена със закон, макар да не представлява класифицирана информация.

От прокуратурата посочват, че делото предстои да бъде насрочено за разглеждане от съда.

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
имотни измами съд престъпна група полицай
Последвайте ни
Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

pariteni.bg
3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 7 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 5 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 5 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Спасиха българин от удавяне в Гърция

Свят Преди 47 минути

Инцидентът е станал преди спасителите на плажа да започнат работа

<p>Спешна проверка на ТЕЦ &quot;Марица 3&quot; в Димитровград</p>

Спешна проверка на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград заради повишени стойности на серен диоксид

България Преди 1 час

Това е станало след 18:00 часа в сряда

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

България Преди 2 часа

В някои класни стаи е възможно да се провежда обучение по два предмета едновременно

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Любопитно Преди 2 часа

Хората, които не са могли да си позволят нов живот на друго място, са се завърнали и са потърсили убежище сред развалините

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Свят Преди 2 часа

62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, графство Бъкингамшър, е държал 33-годишната жена многократно под вода след спор относно внуците му

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 2 часа

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

България Преди 2 часа

Случаят е от края на 2022 г.

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

България Преди 2 часа

Сигналът за инцидента е подаден в сряда около 18:45 часа

<p>Експерти разкриват очевидния знак за изневяра, който хората пропускат</p>

Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи“

Любопитно Преди 2 часа

Забравете за червилото по яката - това може да се окаже истинското уличаващо доказателство

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Свят Преди 3 часа

Лекар настояваше да влеят морфин на пациента и да продължат с операцията

.

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

България Преди 3 часа

Те са били използвани във войните между България и Византия

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Любопитно Преди 3 часа

Николай Василковски разказва за живота зад кадър, дигиталната прогноза и как времето се превръща в преживяване

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

България Преди 3 часа

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Младеж с тротинетка блъсна 8-годишно момче в Карнобат

Младеж с тротинетка блъсна 8-годишно момче в Карнобат

България Преди 3 часа

Пострадалото дете е с охлузна рана по коляното, прегледано е и е освободено за домашно лечение

Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек

Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек

Любопитно Преди 3 часа

Торинската плащаница е обвита в мистерия

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

България Преди 3 часа

Ще бъдат ли спрени нарушителите?

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Трите зодии, на които чудесата се случват всеки ден

Edna.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Лоши новини за Нюкасъл - Милан отхвърли оферта за Малик Тиау

Gong.bg

Здрав бой на контролата между Комо и Бетис (видео)

Gong.bg

Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Nova.bg

Кремъл: Тръмп и Путин се срещат до дни

Nova.bg