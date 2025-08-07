Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

О кръжната прокуратура в Русе внесе в съда обвинителен акт срещу трима души, сочени като членове на организирана престъпна група за извършване на имотни измами. Сред обвиняемите е и действащ полицейски служител, съобщи за БТА заместник-окръжният прокурор и говорител на институцията Мирослав Маринов.

Обвиняемите са с инициали А.Д., Д.В. и Д.Г., като същите лица бяха задържани и привлечени към наказателна отговорност още през април миналата година. Според прокуратурата, А.Д. и Д.В. са действали като извършители, а Д.Г. – полицейски инспектор, е подпомагал действията им.

Схемата е действала в периода от 1 юли 2021 г. до 15 април 2024 г. на територията на градовете Бяла, Русе и Силистра, като групата е действала поне пет пъти в условията на продължавано престъпление. Целта е била набавяне на имотна облага, а пострадалите са били добросъвестни купувачи на земеделски земи, въведени в заблуждение относно правото на собственост. Щетите са в особено големи размери – 115 200 лв., уточняват от прокуратурата.

Чрез използване на подставени лица и неистински частни документи, обвиняемите са представяли пред нотариуси фалшиви саморъчни завещания, които впоследствие били обявявани по реда на Закона за наследството. В четири случая са използвани такива фалшиви завещания, а в един – неистински официален документ: нотариален акт за продажба на земеделски имот.

След обявяването на завещанията, лицата, в чиято полза били съставени, продавали имотите на трети лица, представяйки се за законни собственици. Парите от сделките били разпределяни между участниците в схемата.

Полицейският служител Д.Г. е обвинен допълнително за това, че в качеството си на длъжностно лице, в рамките на единадесет случая, е разгласил служебна информация от информационните системи на МВР. Става въпрос за данни от националния регистър на българските документи за самоличност, съдържащи лична информация, чиято обработка и разпространение е забранена със закон, макар да не представлява класифицирана информация.

От прокуратурата посочват, че делото предстои да бъде насрочено за разглеждане от съда.