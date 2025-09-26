България

Шамари, ритници, унижение: Защо ученички нападнаха друго момиче в София?

Какви наказания ще последват

26 септември 2025, 08:18
Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица

Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер

Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете

Мъж падна в необезопасена шахта в двора на ВиК - Пловдив (ВИДЕО)

Борисов с остри критики към Радев: Държавен глава така не може да говори

П ореден случай на брутална агресия между деца разтърси социалните мрежи. Ученички удряха и унижаваха друго момиче. Кадрите бяха разпространени в четвъртък от възрастен, попаднал на видеоклип с насилието. Те предизвикаха огромна вълна от възмущение.

На тях се вижда как група момичета, около 12-13 годишни, принуждават друго момиче да си съблече дрехите и да им се моли на колене, да им целува обувките, докато я дърпат за косата и й удрят шамари.

Насилие между ученички, унижаваха момиче

"Всички разбрахме за случая от социалните мрежи. Плюсът им е, че добри и лоши новини стигат много бързо до всички, но имат и един сериозен недостатък - започват да се споделят потресаващи снимки”, коментира в ефира на “Здравей, България” директорът на 4 ОУ "Джон Атанасов" Таня Груева. 

"Цялата общественост сме потресени от това, което видяхме. Съчувстваме на детето, което е подложено на този тормоз", допълни директорът на училището, в което учат две от децата във видеото.

По думите ѝ нападнатото дете е на същата възраст като другите две възпитанички на училището ѝ.

"Това се случва в почивен ден, на национален празник, далеч от училището в друг квартал. Децата не можаха да дадат стойностно обяснение. Това, което разбрахме, е че има някаква вражда през социалните мрежи, обиждали се едни други и се стига до това зверско отмъщение. Разпознавайки едно от децата във видеото, стигнахме до другото, което снима. Подадохме веднага информацията на разследващите органи. В клипа има още 6 участници, но не са наши ученици. Очаквам да бъдат разпознати от техните родители и училища, защото трябва да спрем такива издевателства", коментира Груева.

Тя помоли хората в социалните мрежи да не търсят сензация, когато става въпрос за съдбата на деца. 

"Тяхната психика е изключително крехка. Детето, което е малтретирано, със сигурност изживя милиони пъти отново издевателството".

"Ученичките споделиха, че същата вечер са се свързали с бащата на жертвата и са се опитали да се извинят. Това не ги оправдава и трябва да се научат, че носят отговорност за постъпките си. Ние като институция не можем да се дистанцираме. Апелът ми е заедно да се преборим с това зло и да приемем всякакви възпитателни мерки и реформи, за да може агресията да бъде ограничена", допълни директорът.

"И двете нападателки са с много добро поведение в училище, едната е отличничка. До този момент те не са давали повод да се провеждат срещи с психолози. Започнаха митове и легенди, че едното е било изключено. Няма такова нещо", обясни тя.

"Родителите им бяха шокирани. Нищо не е било споделено с тях и са изумени от злодеянието им. Попитаха ги как биха се почувствали те, ако са на мястото на детето", каза Груева.

По думите й за децата следва санкция след решение на педагогически съвет.

"Ще изчакаме и компетентните органи, сигнализирали сме и ДАЗД".

Санкциите са две тежки - предупреждение и категорично преместване в друго училище. По-леките са преместване в друга паралелка.

"Смятам, че случаят заслужава този обществен интерес и ние като институция, не можем да си затворим очите. Аз съм по-скоро за по-тежки мерки, за да бъде изкоренено това", допълни Груева.

Източник: NOVA    
МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Преди 2 дни

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Любопитно Преди 18 минути

В неделя, 28 септември, той ще изнесе първия си концерт на българска сцена

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

България Преди 18 минути

Собственикът на питбулите е арестуван

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Свят Преди 47 минути

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл

<p>Каква е причината за безводието у нас според &quot;Възраждане&quot;</p>

Свят Преди 53 минути

Престъпни са опитите за приватизация на ВиК холдинга, каза Златан Златанов

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Свят Преди 54 минути

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

България Преди 1 час

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Любопитно Преди 1 час

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Свят Преди 1 час

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

България Преди 1 час

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

<p>Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново (ОБЗОР)</p>

Свят Преди 1 час

Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай

<p>Флотилията за Газа, водена от Грета Тунберг, е навлязла в гръцки води</p>

Свят Преди 1 час

Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Любопитно Преди 1 час

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

<p>Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права</p>

Свят Преди 1 час

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

Силно земетресение удари Орегон

Свят Преди 2 часа

Не е издавана тревога за цунами и няма незабавни доклади за нанесени щети на сушата

