България

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Агенция за закрила на детето се е самосезирала

25 септември 2025, 17:54
Насилие между ученички, унижаваха момиче
Източник: iStock photos/Getty images

В идео с насилие между ученички и унижаване на момиче, беше качено в социалните мрежи и предизвика широко обществено недоволство.

На кадрите се вижда как тийнеджърки карат тяхна връстничка да целува обувката на едно от момичетата, след което я заплашват с побой, предава NOVA

Обвинение и за адвоката на задържания за сексуални отношения с ученичка?

Клипът е направен на 22 септември. За насилието и унижението обаче се разбра едва днес, от видеото в социалните мрежи.

От СДВР заявиха, че трите ученички от клипа са установени и разпитани в присъствието на родителите си. Явили са се жертвата, побойничката и тази, която е снимала. Разпитан е и мъжът, който го е качил в интернет. С децата вероятно ще работи Детска педадгогическа стая.

Изключиха ученичките, набили момиче в Пазарджик

Агенция за закрила на детето се е самосезирала.

Източник: NOVA    
насилие ученички
Последвайте ни
Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Насилие между ученички, унижаваха момиче

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 21 часа
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 51 минути

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

България Преди 1 час

Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

България Преди 4 часа

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Нова капитанска битка определя участниците в Съвета на осъдените

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

,

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

България Преди 4 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Любопитно Преди 5 часа

След едноседмично отстраняване водещият се върна с емоционален монолог, който събра милиони пред екрана и в дигиталните платформи

Никола Саркози

Първи думи на Никола Саркози след присъдата

Свят Преди 5 часа

Бившият френски президент беше осъден на пет години затвор

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

.

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

България Преди 5 часа

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg

Шокиращи разкрития за изневярата по време на концерт на Coldplay

Edna.bg

Той е български принц, но избра хирургията: Кой е княз Мирко (СНИМКИ)

Edna.bg

Николай Киров: Имах среща с лидерите в отбора, трябват резултати

Gong.bg

СНИМКИ: Всички интересни кадри от Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

Gong.bg

Нов случай на насилие и унижение между ученици

Nova.bg

След гонка: Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки за една година(ВИДЕО)

Nova.bg