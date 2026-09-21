България

Бойко Атанасов влиза в битката за ВСС от квотата на следователите

Следователят от Софийска градска прокуратура заявява готовност да работи за независимостта и усъвършенстването на съдебната власт

21 септември 2026, 13:07
ВСС
ВСС   
Източник: БГНЕС
  • Следователят Бойко Атанасов от Софийската градска прокуратура се кандидатира за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите.
  • Атанасов мотивира кандидатурата си с професионалния си опит и заявява, че отговаря на законовите изисквания за високи професионални и нравствени качества.
  • Той работи като следовател от 2002 г. – първоначално в Столичната следствена служба, а след преструктурирането ѝ – в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, като заявява готовност да работи за независимостта и усъвършенстването на съдебната власт.

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Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, предлага кандидатурата си за участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите.

Той заявява, че досегашната му дейност на независим магистрат го ангажира морално да участва в изборната процедура.

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Посочил е също, че отговаря на заложените законови критерии, тъй като е показвал нееднократно, че притежава високи професионални и нравствени качества.

Изразява готовност да вложи придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт, за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на Висшия съдебен съвет. 

Бойко Атанасов заема длъжността следовател в Столична Следствена служба в периода от 2002 г. до 2009 г., а след преструктурирането ѝ, и до настоящия момент, е следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Източник: БГНЕС    
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