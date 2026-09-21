Бойко Атанасов влиза в битката за ВСС от квотата на следователите

Следователят Бойко Атанасов от Софийската градска прокуратура се кандидатира за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите.

Атанасов мотивира кандидатурата си с професионалния си опит и заявява, че отговаря на законовите изисквания за високи професионални и нравствени качества.

Той работи като следовател от 2002 г. – първоначално в Столичната следствена служба, а след преструктурирането ѝ – в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, като заявява готовност да работи за независимостта и усъвършенстването на съдебната власт.

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Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, предлага кандидатурата си за участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите.

Той заявява, че досегашната му дейност на независим магистрат го ангажира морално да участва в изборната процедура.

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Посочил е също, че отговаря на заложените законови критерии, тъй като е показвал нееднократно, че притежава високи професионални и нравствени качества.

Изразява готовност да вложи придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт, за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на Висшия съдебен съвет.

Бойко Атанасов заема длъжността следовател в Столична Следствена служба в периода от 2002 г. до 2009 г., а след преструктурирането ѝ, и до настоящия момент, е следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.