Опит за убийство: Мъж прегази бившата си съпругата след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

Пострадалата жена е транспортирана в университетска болница, където е настанена за лечение

Обновена преди 55 минути / 9 март 2026, 10:31
Ж ена на 29 години е настанена в болница с опасност за живота, след като е била блъсната с автомобил от бившия си съпруг в гълъбовското село Обручище. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал снощи малко след 23:30 часа. На спешния телефон 112 е подаден сигнал от 33-годишна жена, която обяснила, че е възникнал скандал между 29-годишна жена и бившия ѝ съпруг – 36-годишен мъж. След което мъжът влязъл в колата си, потеглил, насочил се към жената и я блъснал. След това изоставя колата и побягва.

Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа от органите на полицията. В Окръжна прокуратура – Стара Загора е образувано досъдебно производство по случая, като се извършват действия по разследването за изясняване на всички факти и обстоятелства относно причините за инцидента и механизма на извършването.

Припомняме, че в края на февруари мъж на 37 години беше настанен в болница с прободна рана, нанесена му от бившия съпруг на жената, с която живее, в село Оряховица. 

Източник: БТА, Павлина Дудева    
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
