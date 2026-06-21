България

Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия в България

Националната мюсюлманска конференция в НДК определи ръководството на Мюсюлманското изповедание за следващите пет години

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 21 юни 2026, 10:44
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А хмед Хасанов е новият главен мюфтия, съобщи Джелал Фаик - гл. секретар на Главното мюфтийство, предаде NOVA.

Националната мюсюлманска конференция – най-висшият ръководен орган на Мюсюлманското изповедание в България се проведе днес в Националния дворец на културата (НДК) в София. Бяха подадени две кандидатури за поста. Това са председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов.

Основната задача на форума бе изборът на нов главен мюфтия, както и на ново ръководство на Висшия мюсюлмански съвет – институцията, която управлява дейността на изповеданието.

В конференцията участваха над 1000 делегати от цялата страна, избрани от местните мюсюлмански общности, които решиха Ахмед Хасанов да застане начело на една от най-големите религиозни общности в България през следващите пет години.

Източник: NOVA/Илияна Шишкова

„Потребностите на мюсюлманската общност са много различни от различно естество. Имаме различни идеи за решаване на проблемите, но основният акцент, който поставяме, е върху образоването и преквалифицирането на кадрите, които в момента работят или които ще се подготвят, тъй като мюсюлманската общност има потребност от по-образовани и подготвени религиозни водачи, които да водят мюсюлманската общност в този многопластов свят”, заяви Ведат Ахмед.

Като предизвикателство той посочи информираността.

„Важно е мюсюлманските лидери да бъдат подготвени  и знаещи, но заедно с това да наблегнат на възпитанието в ценности, а това е възможно, когато и те самите споделят определени ценности”, каза Ведат Ахмед.

„Новият главен мюфтия ще работи за благото на мюсюлманите в България. Ще започнем работа с младите хора, имаме млади имами, имаме мюфтийства, училища и вървим устремено. Нашата цел е първо да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности и ще бъдем близки до хората. Имаме идеи и амбиции, така че ще работим с всички”, заяви Ахмед Хасанов.

„Младите хора заминават на Запад, особено в нашите среди имаме млади хора, които предпочитат да бъдат на Запад. С моя екип ще направим всичко възможно да върнем максимално повече хора в нашата страна”, каза още той.

344 делегати поискаха новия главен мюфтия да се избере с таен вот. Процедурата обаче предизвика скандал, тъй като организационната комисия обяви, че няма техническа подготовка за тайно гласуване. 529 делегати се обявиха за явен вот.

  • Каква е ролята на Националната мюсюлманска конференция

Съгласно Устава на Мюсюлманското изповедание Националната мюсюлманска конференция се свиква най-малко веднъж на всеки пет години. Тя е върховният орган на управление и има правомощията да избира главния мюфтия, председателя и членовете на Висшия мюсюлмански съвет, както и да определя основните насоки в дейността на изповеданието.

Във форума участват представители на местните мюсюлмански настоятелства и общности от всички региони на страната, което го превръща в най-представителния орган на мюсюлманите в България.

  • Една от най-големите религиозни общности в страната

Мюсюлманското изповедание е едно от традиционните вероизповедания в България и представлява стотици хиляди вярващи. Според последните данни от преброяването на населението ислямът е втората по численост религия в страната след православното християнство.

Главният мюфтия е духовният лидер на мюсюлманската общност и представлява изповеданието пред държавните институции, религиозните организации и международните партньори. Освен духовна, постът има и важна административна роля, свързана с управлението на мрежата от джамии, религиозни училища и местни мюсюлмански общности.

Източник: NOVA/Илияна Шишкова
  • Изборът идва в ключов момент

Настоящата конференция се провежда в период, в който религиозните общности в България са изправени пред редица предизвикателства – от съхраняването на религиозната идентичност сред младите хора до поддържането на междуконфесионалния диалог и развитието на религиозното образование.

Затова изборът на ново ръководство се очаква с интерес както от мюсюлманската общност, така и от институциите и обществото.

Резултатите от гласуването се очаква да станат ясни след приключването на заседанията на Националната мюсюлманска конференция по-късно днес.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Юзлем Тефикова    
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