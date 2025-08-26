България

С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе (ВИДЕО/СНИМКИ)

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение

26 август 2025, 08:11

П ротестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката в Русе нахлуха в Акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница "Канев" в крайдунавския град. 

Родилка почина в болница в Русе

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената. 

"Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела", каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев.

За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред сградата на АГ-комплекса на болница "Канев" в крайдунавския град около 7:00 часа тази сутрин.

Те планираха отначало да преминат с мирно шествие до Съдебната палата, където да повторят исканията си.

Вчера Светлин Георгиев се срещна с Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му. 

„В 5:30 – 6:00 часа, тогава аз с майка ми влязох в болницата. Нямаше лекари, нямаше охрана, нямаше медицински сестри. Обиколих четири етажа, докато открия жена ми в интензивното. Аз от безпомощност звъннах на 112 и хората започнаха да ми се смеят по телефона, че ги викам в болницата, те да помогнат на жена ми“, каза Георгиев.

Малко преди 7:30 часа днес протестиращите започнаха да скандират "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева. Служители на полицията и охраната на болницата успяха да спрат хората и да ги убедят да излязат пред входа на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството. 

Около 8:00 часа в АГ-комплекса пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров, както и още полицаи и служители на реда. Малко преди 8:40 часа протестиращите опитаха отново да нахлуят в АГ-комплекса, но бяха спрени от полицаите. Минути след това пред протестиращите излезе и изпълнителният директор на Университетската болница „Канев“ Иван Иванов. Той изказа съболезнования на близките на починалата жена.

„Аз съм баща. Аз също имам деца. Искам да Ви кажа, че неслучайно след този трагичен за Вас инцидент за нас също е много тежко. По тази причина от събота работим по случая. Направена е една експертиза от болницата. В неделя помолих близките на родилката да остане за още един ден при нас, за да може да сезирам прокуратурата и да бъде извършена съдебно-медицинска експертиза. Тя е извършена. Вчера поех ангажимент и се срещнах с тях лично и им обясних за какво става въпрос. Сезирал съм прокуратурата. Днес ще дойдат от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Това е орган на министъра на здравеопазването, независим орган", отчете Иван Иванов.

Той добави, че прокуратурата вече работи по случая заедно с полицията, а паралелно с това се извършва вътрешна проверка в болницата.

"Три независими проверки, за да бъдат накрая сравнени. Искам да излезе абсолютната истина. За да стане това нещо, материали са иззети от тялото, пратени са в лаборатория в София, във Военномедицинска академия. Това технологично време отнема около седмица. До края на другата седмица ще бъде приключен протоколът и цялата истина, каквато и да е тя, ще Ви бъде поднесена. Истината искам да излезе, защото не искам да има и капка съмнение, че ние прикриваме нещо. Отговорността се поема тогава, когато излезе истината“, каза пред протестиращите директорът на болницата.

Иванов помоли хората да се съобразят с това, че в АГ-комплекса в момента има родилки, които се нуждаят от помощ и спокойствие. Той заяви, че България е правова държава, и призова да се даде достатъчно време на разследващите органи да приключат всички процедури по установяване причините за смъртта на Габриела Георгиева.

Около 9:00 часа протестиращите се разотидоха, а близките на загиналата родилка казаха, че предстои да организират погребението ѝ.

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
Русе починала родилка болница протест
