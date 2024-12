Руски танкери пострадаха в Керченския проток, има загинал

Р уски петролен танкер с хиляди тонове петролни продукти пострада при силна буря в Керченския проток днес и причини разлив. Втори танкер също е в бедствено положение, след като е получил повреда, съобщиха руските власти, цитирани от Ройтерс.

Най-малко един човек е загинал.

Танкерът "Волгонефт 212" - 136-метров кораб с 15 души на борда - се е разцепил наполовина, като носът му е потънал, а вълните са залели палубата, показват кадри, публикувани от държавни медии.

Плаващият под руски флаг съд, построен през 1969 г., е бил повреден и е заседнал на плитчина, съобщиха официални представители.

Two Russian oil tankers near the Kerch Strait, Black Sea, are in distress. One seems to sink and there is an obvious oil spill.



Source: Telegram / Shot pic.twitter.com/vPKrvjim8K — (((Tendar))) (@Tendar) December 15, 2024

"Имало е разлив на петролни продукти", заявиха от руската Федерална агенция за морски и речен транспорт "Росморречфлот".

Втори плаващ под руски флаг кораб, 132-метровият „Волгонефт 239“, дрейфува, след като е получил повреда, съобщиха от министерството на извънредните ситуации. Екипажът му се състои от 14 души. Корабът е построен през 1973 г.

#Blacksea



🌊🛳️ The tanker "Volgoneft 212" is sinking near the Kerch Strait, - Interfax



There are 13 crew members on board. It is specified that the tanker is transporting about 4.3 thousand tons of fuel oil. pic.twitter.com/iqqSMea4ms — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) December 15, 2024

И двата танкера имат товарен капацитет от около 4200 тона петролни продукти.

В официалните изявления не се посочват подробности за мащаба на разлива, нито какви са причините единият от танкерите да претърпи толкова тежки щети.

Fuck Russia❗️



On the morning of December 15, two Russian tankers, Volgoneft 212 & Volgoneft 239, broke in half in the Kerch Strait.



A total of 4,000 tonnes of fuel oil leaked from the Volgoneft-212's tanks, creating a large black spot on the sea's surface. pic.twitter.com/HRUcog38du — NoHoldsBarred (@AussieSteve64) December 15, 2024

Сигнали за бедствие са били подадени, докато корабите се намирали в Керченския проток между континентална Русия и Крим, който Русия анексира от Украйна през 2014 г., посочва Ройтерс.

Русия съобщи, че в района са изпратени над 50 души и техника, включително хеликоптери Ми-8 и спасителни влекачи.

Руският вестник „Комерсант“ съобщи, че танкерът „Волгонефт 212“ е превозвал около 4300 тона мазут.

Непроверено видео, публикувано в "Телеграм", показва малко тъмно петно във водата при бурно море и наполовина потънал танкер.

* Във видеото: Огромен петролен разлив край бреговете на Калифорния

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase