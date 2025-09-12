България

Русия и Беларус започнаха съвместните си военни учения "Запад 2025"

Те ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море

12 септември 2025, 09:06
Русия и Беларус започнаха съвместните си военни учения "Запад 2025"
Източник: AP/БТА

Р усия и Беларус започнаха мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде "Ройтерс", като се позова на руското министерство на отбраната.

Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.

Ученията са планирани много преди инцидента с дроновете, отбелязва "Ройтерс".

"Целите на ученията са подобряване на уменията на командирите и щабовете, нивото на взаимодействие и полевото обучение на регионалните и коалиционните групи войски", се казва в изявление на руското министерство на отбраната в комуникационното приложение Telegram.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ученията не са насочени срещу някоя страна.

Източник: Божидар Захариев, БТА    
Русия Беларус военни учения
