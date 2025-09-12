Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

С офийският градски съд решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Преди седмица защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение, предава NOVA.

В първите дни след ареста на Коцев разследването се обосноваваше с показанията на бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов. По-късно той се отрече от думите си и обясни, че показанията му били взети под натиск.

До момента във Варна бяха организирани няколко протеста в подкрепа на Благомир Коцев. Очаква се негови поддръжници да се съберат отново и пред Съдебната палата в София.