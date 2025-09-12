Създадено за

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Подкрепа имунитета ни в няколко стъпки

12 септември 2025, 11:24
Новият Covid е тук. Какви решения имаме?
Източник: istock

Нимбус. Така се казва новият щам на Covid-19, който в момента превръща последните летни дни в неприятно преживяване.

Най-отчетливият симптом е остра, режеща като бръснач болка в гърлото. Другите са загуба или дрезгавеене на гласа, гадене, повръщане, мускулни болки.

За щастие, щамът е лек и се прекарва лесно, но пък е много заразен, така че рискът да си провалите късното море е доста висок. Но не се притеснявайте, вирусните инфекции от този тип, включително Covid, вече са достатъчно добре проучени и има множество начини, по които да помогнете на тялото си изобщо да не се разболее или пък, ако все пак вирусът ви достигне, да облекчите усещанията и да се излекувате по-бързо.

Източник: istock

Стъпка 1: Активна подкрепа за червата и имунитета

Чували ли сте, че 70-80% от имунитета се крие всъщност в червата? Според редица проучвания дисбалансът на добрите и лошите бактерии в червата може да доведе до отслабване на защитните функции на организма и до повишен риск от инфекции.

Ето защо е толкова важно да поддържаме здрава чревната флора. Балансираното, разнообразно хранене е първото условие това да се случи, второто е енергичният, но спокоен начин на живот, а третият- да имаме подкрепящ чревното здраве приятел.

Такъв срещаме в лицето на добре познатият вече OMNi-BiOTiC Pro Vi-5Той съдържа 5 различни щама бактерии, специално подбрани, за да предпазват  от вирусни инфекции, вкл. и от COVID-19. Дело е на Institut Allergosan в Австрия.

Източник: Vedra

Петте бактериални щама притежават всички пробиотични антивирусни механизми на действие и могат да бъдат сериозна защита и/или част от терапията на всяка вирусна инфекция. Пробиотичните бактерии играят важна роля за здравето и правилната функция на чревната бариера и имат положителен ефект върху клетките на имунната ни система.

Притежават и различни механизми, по които могат да деактивират патогени, като например вируси. Някои бактерии се свързват с вирусите и ги „арестуват“, а други произвеждат специални вещества, които ограничават размножаването на вирусите.

Има бактерии, които пречат на различни вируси да се прикрепват към рецепторите на клетките и да попаднат вътре, а някои щамове активират имунни клетки в тялото ни, наречени макрофаги, които абсорбират и разграждат вируси.

Истински малки пробиотични войници, които застават на страната на доброто ни здраве!

Стъпка 2: Повече енергия за митохондриите

Митохондриите са ключови клетъчни органели, често наричани „​електроцентралите на клетката“, защото тяхната основна функция е да произвеждат енергия.

Поради централната си роля в живота и смъртта на клетките, митохондриите участват в зараждането и прогресията на множество човешки заболявания, включително невродегенеративни и сърдечно-съдови заболявания, диабет, травматично увреждане на мозъка и възпаление. Правилно функциониращите митохондрии определят и компетентността и активността на имунната система.

За да функционират оптимално, те имат нужда от достатъчно хранителни вещества. Понякога, колкото и да се опитваме, не можем да се храним толкова разнообразно, че да дадем настина всички хранителни вещества на тялото ни.

Източник: Vedra

За тези случаи можем да се подкрепим с Регулатпро БИО. Той доставя на клетките „ензимен стартов пакет“, който подпомага продукцията на енергия и стимулира имунния отговор.

„Регулат Про Био“ е течен концентрат, който се произвежда чрез патентована „каскадна ферментация“ на плодове, зеленчуци и ядки. Той съдържа разградени ензимни фрагменти и други полезни вещества в биоактивна форма, които се усвояват лесно от тялото. Основната му цел е да подпомага имунната система, да повишава клетъчната енергия (АТФ) и да балансира микрофлората в червата – гаранция за добър имунитет и крепко здраве.

Стъпка 3: Облекчение за гърлото

Ако не сте успели да избегнете вируса и вече усещате режещата болка в гърлото, е важно да се погрижите за лигавицата на устата. Тя често е първата бариера, която „пада“, покосена от вирусите и симптомите са ясни – зачервяване, болка, усещане за изсъхване на нежните тъкани в устата, трудност при говорене и преглъщане.

За облекчаване на точно тези симптоми е създаден и Теразал Орал – специално разработена формула на базата на билковото масло Теразал и неговите благотворни свойства в съчетание с внимателно подбрани билкови екстракти в помощ при проблеми с гърлото.

Източник: Vedra

Направени са под формата на таблетки за смучене, дъвчене и близалки и се предлага в различни варианти с различни вкусове, включително „Алпийска магия“, портокал, малина и евкалипт.

При поява на симптоми, съветът ни е да се консултирате с вашия лекар и да спазвате неговите насоки.

Както се убедихте, да се борим с  Covid вече не е толкова трудно, особено когато подкрепяме здравословните си навици с подходящите добавки.

Източник: Vedra

Теразал Орал портокал 18 билкови таблетки за смучене – Т222400091 / 18.01.2024 г. По една билкова таблетка за смучене през 2-3 часа, до 6 таблетки на ден.

Теразал Орал алпийска магия 18 билкови таблетки за смучене – Т222400090 / 18.01.2024 г. По една билкова таблетка за смучене през 2-3 часа, до 6 таблетки на ден.

Теразал Орал евкалипт 12 билкови дъвчащи таблетки – Т222403239 / 03.05.2024 г. По една билкова таблетка за дъвчене през 3-4 часа, от 4 до 6 дъвчащи таблетки на ден.

Теразал Орал ягода 18 билкови дъвчащи таблетки – Т222403238 / 03.05.2024 г. По една билкова дъвчаща таблетка през 5-6 часа, до 3 таблетки на ден.

Теразал Орал малина 12 билкови дъвчащи таблетки – Т222408940 / 11.11.2024 г. По една билкова таблетка за дъвчене през 3-4 часа, от 4 до 6 дъвчащи таблетки на ден.

Теразал близалки - 6 билкови близалки – Т222400089 / 18.01.2024 г. По една близалка за смучене през 6-8 часа, до 3 близалки на ден

Теразал Орал инулин 12 билкови таблетки за смучене – Т222500586 / 27.01.2025 г. По една таблетка за смучене през 3-4 часа, от 4 до 6 таблетки на ден

Регулат Про Био – Т221107048/ 10.07.2014 г. 2 пъти по 10 ml (½ мерителна чашка).

Омни-биотик Про Ви 5 – Т222104289 / 12.07.2021 г. 1-2 пъти дневно по 1 саше.

