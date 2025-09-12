Пожарът в Национален парк „Рила“ е потушен

М оже да се каже, че пожарът на територията на Национален парк „Рила“ е потушен. Това каза за БТА директорът на парка Красимир Андонов и отбеляза, че продължават да дават дежурства и обходи, защото това все пак е горски пожар.

"Мястото, което се възпламени последно в югозападния край под скалите, продължава да пуши, затова и го следят. На терен има екипи от пожарната, както и служители на парка", уточни още директорът.

Източник: Природен парк „Рилски манастир“

Той допълни, че вчера е завалял лек дъжд, но много слаб и посочи, че след седмица е възможно отново да възникне нещо там, защото под земята продължава да гори.

"Ще следим поне една седмица обстановката, а дори и след това", каза още Андонов.

"Това е горски пожар, а ние имаме опит през годините и знаем какво се случва, ако бъде оставен", обясни директорът.

По думите му от последното замерване, направено около шести септември, площта е била около 2600 декара, но предстои отново да бъде измерена.

"Въпреки че оттогава досега видимо няма по-голямо разрастване, но ще направим ново замерване", добави още Красимир Андонов.

Пожарът възникна на 28 август в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново.