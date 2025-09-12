България

Земеделец откри силно корозирал снаряд край Свищов

Районът на местопроизшествието е отцепен

12 септември 2025, 09:55
Източник: БТА

З емеделец откри силно корозирал снаряд при обработване на земеделска земя в землището на свищовското село Хаджидимитрово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

При извършен оглед е направено предположение, че се касае за танков снаряд, използван през Втората световна война.

Районът на местопроизшествието е отцепен и се охранява от полицията до пристигане на сапьорна група от Националния военен университет „Васил Левски“.

През април специализиран екип от Националния военен университет „Васил Левски“ унищожи осколочно фугасен снаряд от Втората световна война, открит в село Източник, община Габрово.

