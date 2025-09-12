Свят

Руската икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах

Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено

12 септември 2025, 08:42
Руската икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах
Икономиката на Русия   
Източник: iStock

Р уският президент Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено. Спорът му с шефа на Сбербанк Герман Греф, министъра на икономическото развитие Максим Решетников и представители на големия бизнес в началото на септември очерта границите, които засега не е разрешено да се преминават. Да се говори за „меко кацане” на икономиката може, но всякакви приказки за „стагнация” като нищо могат да доведат и до наказание. Както и в случая с „войната” и „специалната военна операция” - руските власти се опитват да не допускат никаква паника, съобщи Deutsche Welle.

Кой е прав – Греф или Набиулина?

От чисто икономическа гледна точка спорът е за това каква да е лихвата за рефинансиране на кредитите от Централната банка, която нейната шефка Елвира Набиулина реши да понижи, за което настояваха държавните корпорации и олигархичният бизнес. Въпросът е с колко.

Председателят на Сбербанк Греф казва, че се планира намаление до 14%, но е необходимо по-голямо – поне до 12%, за да поевтинеят кредитите и икономиката да се възстанови. Путин отговаря, че това ще доведе до паника и нестабилност поради неизбежното рязко покачване на инфлацията и съветва да се има доверие в Централната банка.

С други думи, спорът тук е чисто политически, а икономиката, както обикновено през последните години в Русия, остава на заден план. Тя просто трябва да се „приспособи” към плановете на Путин. А тези планове остават непроменени и се наричат „война до пълната капитулация на Украйна”. Вече и американският президент Доналд Тръмп говори за някакъв втори етап на санкции срещу Русия, защото Владимир Путин откровено се отказа от идеята за преговори с Украйна през тази година и явно има желание да воюва още.

Ситуация като през 1917 година?

А за войната му е необходим не само работещ военнопромишлен комплекс, но и послушно общество като цяло. То и бездруго иска тази война да приключи колкото се може по-скоро, както си личи от всички социологически проучвания по темата. Макар и да не може да се вярва на точността на цифрите в тях, те все пак показват тенденцията в мисленето на хората. Ако към нарастващото желание за мир се добавят очакванията за неизбежен икономически крах, настроенията ще бъдат приблизително като по времето на Руската империя през 1917 година, а Путин изобщо не желае подобно нещо. Затова той нарежда на технократите да продължат споровете си на заседания, зад затворени врати, и да не тревожат психологически нестабилния бизнес и населението.

А ако технократите не млъкнат, какво ще стане? Кремъл явно засилва репресиите срещу обществото, ограничава достъпа му до информация, забранява комуникацията в месинджър и другите онлайн платформи за кратки съобщения, които чужденците или емигрантите могат да използват, за да общуват с близките си в Русия. Тече и преразпределение на собствеността - с многобройни формални антикорупционни арести. Дали сега няма да дойдат и за технократите?

Путин отрича реалността?

Междувременно експертите смятат, че трудностите на руската икономика са обективни. Тя може и да не върви към катастрофа и дори да се възстанови от рецесията, но „военният“ модел на растеж определено се е изчерпал: военнопромишленият комплекс вече не е в състояние да дърпа останалата част от икономиката напред. А заемите, което му се отпускат, товарят с огромно бреме банковата система.

Излиза, че Путин сега отрича реалността и изисква същото от технократите. И тук възникват две предизвикателства - едно очевидно, и едно вторично, но по-важно. Първото е кой е прав - Путин или технократите? Ще се възстанови ли икономиката, ако, да речем, металургията изпадне в колапс, както през 1990-те години? Все още няма ясен отговор, но това предизвикателство поражда второто – а точно него Путин се опитва да прикрие с мълчание. Това е страхът от срив, който сега личи от изявленията на хора, близки до властта, които се надяват, че тази близост ще ги защити от репресии.

Страхът е не само по върховете

Но този страх не е само по върховете. Той прониква и в по-ниските слоеве на обществото. Както е известно от крилатата фраза на Булгаков,  разрухата започва в главите и после не може да бъде спряна.

Заедно с вече споменатото желание да се сложи край на войната, всичко това може да се превърне в силно разочарование от прекалено високите очаквания. Защото обществото неминуемо ще премине от стратегията за печалби от войната, която много руснаци приеха през 2022-2023 г., към стратегия за оцеляване и подсигуряване в случай на срив. А такава стратегия сама по себе вече е стъпка към колапс.

И е важно да се знае, че такива настроения по-скоро се подхранват от репресиите, отколкото да се забавят. Така че не е изключено руските власти да трябва да променят не само изчерпалия се икономически модел на растеж, но и да измислят нов модел за стабилизиране на обществото. Ако въобще са в състояние да мислят и действат адекватно.

Източник: Deutsche Welle    
Руска икономика Владимир Путин Рецесия Стагнация Война в Украйна Централна банка Герман Греф Икономически крах Репресии Военнопромишлен комплекс
Има ли готовност България да сваля чужди дронове

Има ли готовност България да сваля чужди дронове

От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война

От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война

"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

КНСБ: Средната заплата у нас ще стигне 3200 евро

КНСБ: Средната заплата у нас ще стигне 3200 евро

Plug-in хибридите май ще се окажат много по-мръсни от очакваното

Plug-in хибридите май ще се окажат много по-мръсни от очакваното

<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 2 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 2 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 1 час
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

