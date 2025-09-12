България

"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия

Възрастната жена можеше да остане на улицата заради решение на частен арбитражен съд

12 септември 2025, 08:29
С щастлива развръзка приключи дългата и мъчителна битка на 89-годишната Янка Ушколова, която успя да запази дома си след окончателно решение на Върховния касационен съд (ВКС).

Случаят, разказан за първи път в рубриката на NOVA „По следите“ с Вероника Димитрова, разкри как възрастната жена можеше да остане на улицата заради решение на частен арбитражен съд и схема с несъществуващ предварителен договор и изфабрикуван дълг от 700 000 лева.

Победата в съда обаче не изтрива спомена за преживения ужас и личната ѝ трагедия.

„Те убиха сина ми заради апартамента, а сега искаха да ме изхвърлят на улицата“, през сълзи разказва възрастната жена. Тя е убедена, че синът ѝ никога не е подписвал такъв договор и е станал жертва на измама.

„Един месец нямахме връзка с него. Те тогава са го обсебили, разбирате ли? И не са му давали да говори или е бил вече починал“, споделя тя за мъчителните дни преди да намери сина си мъртъв.

Общественият натиск и разкритията доведоха до бърза реакция от страна на министъра на правосъдието Георги Георгиев и до цялостна реформа в Закона за арбитражите, която да сложи край на подобни схеми. По случая бяха извършени арести, а частният съдебен изпълнител Галин Костов беше временно отстранен от длъжност.

Въпреки институционалните промени, най-важната победа е личната – тази на Янка Ушколова, която след месеци на несигурност и страх, може да остане в дома, за който се е борила. „Да не ви се случи това, което на мен“, обръща се тя към хората във властта и добавя с надежда: „Искам да си бъда тука. Тук съм давала пари“.

Източник: nova.bg    
Янка Ушколова дом съд имотна мафия
