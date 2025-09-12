България

Атанасов: Имаме нужните подписи за внасяне на вота на недоверие

Той ще бъде на тема „Правосъдие и вътрешен ред“

Обновена преди 15 минути / 12 септември 2025, 09:36
Атанасов: Имаме нужните подписи за внасяне на вота на недоверие
Източник: БТА

"Имаме нужните подписи за внасяне на вота на недоверие, имаме волята на народните представители и трябва технически да ги съберем най-късно до 14.00 ч." Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Атанас Атанасов от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България".

Вотът е на тема "Правосъдие и вътрешен ред", отбеляза той.

Подписите са от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-БД), „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Алианс за права и свободи“ (АПС). Оттам нататък ще видим кой кого ще подкрепи в зала, добави Атанасов.

Депутатът коментира и вчерашното искане да бъдат изслушани главният секретар на МВР и министърът на вътрешните работи в комисията по вътрешна сигурност.

"Моето искане беше отклонено, каза още Атанас Атанасов. Тези опити да се прикрие истината не работят нито за управляващите, нито за обществото", добави той.

Атанасов припомни, че неговите въпроси към главния секретар на МВР и министъра на вътрешните работи нямат общо с разследването, а са относно организационни проблеми.

От "Възраждане", "Величие" и МЕЧ ще подкрепят вота на недоверие

Депутатите на "Възраждане" ще подкрепят всеки вот на недоверие към правителството. Това обяви в кулоарите на парламента депутатът Ангел Славчев, цитиран от БНР.

Той припомни, че още на 20 юли са били готови с искане за вот на недоверие към кабинета "Желязков" заради безводието: "Чакаме в днешния ден АПС да се изкаже дали ще го подпишат. С тези пет подписа да ги съберем, за да влезе и нашия вот на недоверие, тъй като сами виждате, че проблемът с безводието в момента е изключително голям. Ще подкрепим всеки вот на недоверие срещу това правителство. Ще участваме в дебатите и в гласуването. Ще се върнем в зала, когато влезе вота за гласуване. Всички народни представители от "Възраждане" ще бъдат в залата, за да гласуват срещу това правителство".

"Величие" ще подкрепи вота на недоверие срещу кабинета, заяви в НС и Ивелин Михайлов.

"Петият вот на недоверие към правителството ще е подкрепен от цялата опозиция в парламента", посочи лидерът на Меч Радостин Василев.

Костадинов призова ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подпишат вота им на недоверие

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

Източник: Йоана Христова, БТА    
вот на недоверие пп дб
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 4 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 4 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 3 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

