Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

Н ачинаещите инфлуенсъри бяха предупредени да се грижат за здравето си, след като изследователи илюстрираха как би могъл да изглежда средностатистическият инфлуенсър през 2050 г, пише Newsweek.

Въпреки че инфлуенсърите изглежда живеят луксозен живот – с договори с марки, луксозни почивки, милиони последователи и изобилие от подаръци – този начин на живот е свързан с физически рискове.

Подкрепен от медицински изследвания, вече е създаден ужасяващ модел, събиращ в едно тези рискове. Кръстена „Ава“, спокойно може да се каже, че тя не изглежда като типичния инфлуенсър днес.

На илюстрацията Ава е с лоша стойка и лицето ѝ изглежда непропорционално. Тя има петна по кожата си, изтъняваща коса и зачервени, болезнени очи, подчертани от тъмни кръгове и подпухнали торбички.

Прегърбената ѝ стойка идва от синдром, свързан с продължителната употреба на смартфон, обясняват създателите в изявление. Синдромът причинява закръглени рамене и накланяне на главата напред, което може да стане постоянно, както и хронична болка във врата.

Това е подкрепено от проучване на списанието Interdisciplinary Neurosurgery, в което се отбелязва, че хората, които използват смартфони за дълъг период от време, често имат шийния отдел на гръбначния стълб „в позиция на флексия от 15 до 60 градуса“.

Неравностите по кожата на Ава са причинени от контактен дерматит, който може да е резултат от ежедневното приложение на козметика и смяната на продукти за грижа за кожата.

Дългосрочното излагане на LED осветление – като например прожектори, използвани от инфлуенсърите за по-добро осветление – и общото използване на екрани, също ускорява видимото ѝ стареене, причинявайки бръчки, трайни възпаления и промени в пигментацията.

Тъмните ѝ кръгове под очите идват от синдрома на компютърното зрение, известен още като дигитално напрежение в очите; инфлуенсърите прекарват часове в редактиране на кадри, стрийминг на живо и взиране в екрани, което води до зачервяване, сухота, замъглено зрение, тъмни кръгове и подпухнали торбички под очите.

Това може да бъде причинено и от липса на сън, която също е свързана с рискове от хронична умора, изтъняване на косата и подуване на долните клепачи. Късният видеомонтаж, да не говорим за безплатни пътувания до парти столици по света, със сигурност ще наруши режима на сън на инфлуенсъра.

Изтъняването на косата може да бъде причинено и от тракционна алопеция: години на тежки екстеншъни за коса или стегнато стилизирана коса могат да отслабят космените фоликули, което води до оплешивяване, отдръпване на линията на косата и като цяло изтъняване на косата.

Инфлуенсърите, които следват тенденции като филъри за лице и устни, могат да нарушат естествените си пропорции на лицето поради неподходящ избор на филър, неправилно поставяне на филъра или опит за прекалено повдигане на лицето. Това може да доведе до подпухнали бузи, заострена брадичка и изкуствена текстура на кожата на лицето.

Говорител на екипа, който е разработил медицински подкрепената илюстрация, заяви, че начинът на живот на инфлуенсърите може да бъде „вълнуващ“, но „години на преследване на алгоритми, натиск върху стандартите за красота и непрекъснато създаване на съдържание могат да окажат видимо влияние както върху тялото, така и върху ума“.

Те предупредиха, че „Ава“ е „повече от концептуален образ – тя е отражение на дългосрочните ефекти, които тези навици могат да имат. Изводът е прост: балансирайте амбицията, поставете граници около работата си и не забравяйте, че здравето и благополучието винаги ще надминат тенденциите“.