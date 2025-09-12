Любопитно

Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

Въпреки че инфлуенсърите изглежда живеят луксозен живот, този начин на живот е свързан с физически рискове

12 септември 2025, 06:46
Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето
Източник: iStock/Getty Images

Н ачинаещите инфлуенсъри бяха предупредени да се грижат за здравето си, след като изследователи илюстрираха как би могъл да изглежда средностатистическият инфлуенсър през 2050 г, пише Newsweek.

Въпреки че инфлуенсърите изглежда живеят луксозен живот – с договори с марки, луксозни почивки, милиони последователи и изобилие от подаръци – този начин на живот е свързан с физически рискове.

Подкрепен от медицински изследвания, вече е създаден ужасяващ модел, събиращ в едно тези рискове. Кръстена „Ава“, спокойно може да се каже, че тя не изглежда като типичния инфлуенсър днес.

На илюстрацията Ава е с лоша стойка и лицето ѝ изглежда непропорционално. Тя има петна по кожата си, изтъняваща коса и зачервени, болезнени очи, подчертани от тъмни кръгове и подпухнали торбички.

Прегърбената ѝ стойка идва от синдром, свързан с продължителната употреба на смартфон, обясняват създателите в изявление. Синдромът причинява закръглени рамене и накланяне на главата напред, което може да стане постоянно, както и хронична болка във врата.

Това е подкрепено от проучване на списанието Interdisciplinary Neurosurgery, в което се отбелязва, че хората, които използват смартфони за дълъг период от време, често имат шийния отдел на гръбначния стълб „в позиция на флексия от 15 до 60 градуса“.

Неравностите по кожата на Ава са причинени от контактен дерматит, който може да е резултат от ежедневното приложение на козметика и смяната на продукти за грижа за кожата.

Дългосрочното излагане на LED осветление – като например прожектори, използвани от инфлуенсърите за по-добро осветление – и общото използване на екрани, също ускорява видимото ѝ стареене, причинявайки бръчки, трайни възпаления и промени в пигментацията.

Тъмните ѝ кръгове под очите идват от синдрома на компютърното зрение, известен още като дигитално напрежение в очите; инфлуенсърите прекарват часове в редактиране на кадри, стрийминг на живо и взиране в екрани, което води до зачервяване, сухота, замъглено зрение, тъмни кръгове и подпухнали торбички под очите.

Това може да бъде причинено и от липса на сън, която също е свързана с рискове от хронична умора, изтъняване на косата и подуване на долните клепачи. Късният видеомонтаж, да не говорим за безплатни пътувания до парти столици по света, със сигурност ще наруши режима на сън на инфлуенсъра.

Изтъняването на косата може да бъде причинено и от тракционна алопеция: години на тежки екстеншъни за коса или стегнато стилизирана коса могат да отслабят космените фоликули, което води до оплешивяване, отдръпване на линията на косата и като цяло изтъняване на косата.

Инфлуенсърите, които следват тенденции като филъри за лице и устни, могат да нарушат естествените си пропорции на лицето поради неподходящ избор на филър, неправилно поставяне на филъра или опит за прекалено повдигане на лицето. Това може да доведе до подпухнали бузи, заострена брадичка и изкуствена текстура на кожата на лицето.

Говорител на екипа, който е разработил медицински подкрепената илюстрация, заяви, че начинът на живот на инфлуенсърите може да бъде „вълнуващ“, но „години на преследване на алгоритми, натиск върху стандартите за красота и непрекъснато създаване на съдържание могат да окажат видимо влияние както върху тялото, така и върху ума“.

Те предупредиха, че „Ава“ е „повече от концептуален образ – тя е отражение на дългосрочните ефекти, които тези навици могат да имат. Изводът е прост: балансирайте амбицията, поставете граници около работата си и не забравяйте, че здравето и благополучието винаги ще надминат тенденциите“.

Източник: Newsweek    
Инфлуенсъри Здравословни рискове Модел Ава Бъдеще на инфлуенсърите Дигитално напрежение Синдром на текстовата врата Козметични процедури Липса на сън Стандарти за красота Баланс и благополучие
Последвайте ни

По темата

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

КНСБ: Средната заплата у нас ще стигне 3200 евро

КНСБ: Средната заплата у нас ще стигне 3200 евро

pariteni.bg
Новото Audi няма да се казва ТТ, ще предлага фалшива смяна на предавки и фалшив звук от ДВГ

Новото Audi няма да се казва ТТ, ще предлага фалшива смяна на предавки и фалшив звук от ДВГ

carmarket.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 1 час
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 1 час
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 39 минути
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бивш заместник-кмет на София и експерт се изправят пред съда за корупция

Бивш заместник-кмет на София и експерт се изправят пред съда за корупция

България Преди 8 минути

Никола Барбутов и Петър Рафаилов бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция

Убийството на жена в село Крайници: Издирването на заподозрения продължава

Убийството на жена в село Крайници: Издирването на заподозрения продължава

България Преди 19 минути

По първоначална информация той и жертвата са родители на три деца, които са станали свидетели на тежкото престъпление

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

Любопитно Преди 1 час

Той почти направи продължение на „Бодигард“ с принцеса Даяна

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Технологии Преди 1 час

Слушалките ще помагат и за грижите за здравето

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Свят Преди 8 часа

За спасение ще се борят по трима представители на Завоевателите и Феномените

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

България Преди 8 часа

Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Свят Преди 9 часа

Болсонаро и други обвиняеми в процеса отрекоха да са извършили престъпление

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Свят Преди 10 часа

Нетаняху: Ще удвоим населението на града

Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

Свят Преди 10 часа

Русия започва военни учения с Беларус край полската граница, Франция праща изтребители

Приеха Закона за чистотата на атмосферния въздух

Приеха Закона за чистотата на атмосферния въздух

България Преди 11 часа

Разширяват се правомощията на контролните органи и се въвеждат нови санкции

Администрацията на президента остава без НСО

Администрацията на президента остава без НСО

България Преди 11 часа

По предложение на "ДПС-Ново начало", вътрешната комисия прие на първо четене промени в закона за НСО

Омбудсманът алармира за тестовете за наркотици за шофьорите

Омбудсманът алармира за тестовете за наркотици за шофьорите

България Преди 11 часа

Велислава Делчева поставя акцент и върху необходимостта от информационна кампания

<p>ФБР дава 100 000 долара за убиеца на Чарли Кърк</p>

ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 12 часа

От Федералното бюро за разследване молят обществеността за съдействие

Крайнодесен германски депутат, купен от Китай?

Крайнодесен германски депутат, купен от Китай?

Свят Преди 12 часа

Прокуратурата в Дрезден заяви, че и двата офиса на Кра в Бундестага в Берлин са били претърсени

Новак Джокович окончателно напуска Сърбия

Новак Джокович окончателно напуска Сърбия

Свят Преди 13 часа

Джокович е решил да напусне със семейството си Белград и всички те да се преместят в Атина

Латвия затваря небето си край Русия и Беларус

Латвия затваря небето си край Русия и Беларус

Свят Преди 14 часа

Заповедта за затваряне ще важи до 18 септември

Всичко от днес

От мрежата

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Кашалоти спретнаха спектакъл край брега на Калифорния

sinoptik.bg
1

Бизон избяга от парк в Сърбия, хванаха го

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 12 септември, петък

Edna.bg

Известни личности с аутизъм, които променят света

Edna.bg

Гръм от Португалия: Юрген Клоп поема най-титулувания отбор в страната?

Gong.bg

Официално: Локомотив София се подсили с бивш национал

Gong.bg

Гръмотевични бури в половин България

Nova.bg

Да не ви се случи това, което на мен: 89-годишната Янка Ушколова запази дома си след битка с имотната мафия

Nova.bg