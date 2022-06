Зеленски: Русия е хвърлила око на "обширна зона от Варшава до София"

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски призова Европейския съюз да признае неговата страна за свой кандидат член и предупреди, че териториалните амбиции на Русия се простират от Варшава до София, предаде Ройтерс.

Байдън обяви нов пакет от 1 млрд. долара за Украйна

NewsUpdate - Ukraine says Russia eyes a ‘vast area from Warsaw to Sofia’ https://t.co/hi7Qmr0r2d pic.twitter.com/vz3DMDPzVJ