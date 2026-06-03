България

МС разглежда предложение за смяна на особения търговски управител на „Лукойл” Румен Спецов

То е направено от министъра на икономиката Александър Пулев на заседание на Съвета по сигурност към МС

Обновена преди 51 минути / 3 юни 2026, 10:39
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М инистерският съвет предстои да разгледа предложение за смяна на особения търговски управител на „Лукойл“. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

Радев каза, че преди заседанието е приключил Съветът по сигурността към Министерския съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията е внесъл предложение за смяна на особения търговски управител на дружеството.

„Предстои днес да вземем решение на Министерски съвет“, заяви премиерът.

Той допълни, че правителството възобновява работата по Плана за справедлив преход.

„Продължаваме, както обещахме, или по-точно - възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е бил изоставен през последните години“, каза Радев.

Министър-председателят съобщи още, че днес започва работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол по реализацията на мерките по плана.

„Ще направим всичко възможно тези средства да стигнат до хората и да създадат нови възможности за развитие на тези региони“, добави Радев.

Предложението за смяна на Румен Спецов идва само седмица след сериозен законов обрат в парламента. В края на май депутатите от „Прогресивна България“, ДПС и части от ДБ и ПП приеха на първо четене поправки, които драстично ограничиха правомощията на Румен Спецов в рафинерията в Бургас. Досега той имаше правото да продава активи на руската компания дори без нейно съгласие, но с новите текстове тези действия се подлагат на съдебен контрол. Според опозицията, досегашните широки правомощия са криели огромен риск България да загуби евентуално арбитражно дело срещу прекия собственик на рафинерията – швейцарската „Литаско“.

Хронология и контекст: Как Спецов влезе в „Лукойл“ и какво означава ролята му?

Кога беше назначен? Румен Спецов (бивш шеф на НАП) пое поста на особен търговски управител на бургаската рафинерия и още три свързани дружества през есента на 2025 г. Назначението му стана факт по силата на специално приетия от Народното събрание Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти.

Каква е ролята му в „Лукойл“? Спецов не беше назначен от руските собственици, а беше спуснат от българската държава като надзорник с огромна власт. Неговата роля беше да защитава националния интерес, да следи за спазването на международните санкции срещу Русия, да контролира доставките и да гарантира, че рафинерията няма да спре работа и да предизвика криза с горивата в страната.

Какво всъщност означава „особен управител“?

Особеният търговски управител е законова фигура, която държавата може да вкара в частна или чужда стратегическа компания при извънредни обстоятелства (като заплаха за националната сигурност или критичната инфраструктура).

Това е вид „държавен синдик“, който има право да контролира оперативната дейност, да блокира решения на редовния мениджмънт и дори – до последните поправки в закона – да се разпорежда с имуществото на компанията, за да подсигури енергийната сигурност на България.

Източник: БТА, Николета Василева    
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