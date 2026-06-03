След битката с рака: Принцеса Кейт и крал Чарлз III се обединиха в подкрепа на болните от коварната болест

К рал Чарлз и кралица Камила бяха домакини на прием в лондонския дворец „Сейнт Джеймс“ във вторник вечерта, за да отбележат 125-годишнината на организацията за борба с рака Cancer Research UK.

Техни Величества бяха придружени от херцога и херцогинята на Глостър, но голямата изненада за почитателите бе принцесата на Уелс. Кенсингтънският дворец обяви плановете ѝ да се присъедини към тържествата в последния момент – само часове преди събитието.

Тази вечер беше изключително близка до сърцата на Кейт и Чарлз, тъй като и двамата са пряко засегнати от каузата на благотворителната организация заради личните си здравословни проблеми, пише HELLO!

Трогателна вечер

Онкологичното заболяване на принцеса Кейт бе открито по време на коремна операция в началото на 2024 г., а през март същата година тя обяви, че започва превантивна химиотерапия, която приключи през септември. Майката на три деца (принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи), която е омъжена за принц Уилям, обяви, че е в ремисия в началото на 2025 г.

Междувременно нейният свекър, крал Чарлз, все още се лекува от неразкрита форма на рак, след като бе диагностициран само седмици след принцесата на Уелс през 2024 г.

През декември 2025 г. той разкри във видеоклип за кампанията „Stand Up To Cancer“, че е намалил официалните си ангажименти, наричайки този етап от живота си „лична благословия и свидетелство за забележителния напредък, постигнат в лечението на рака“.

По време на приема монархът, който е патрон на Cancer Research UK, се срещна с изследователи, лекари, доброволци и партньори на организацията, ангажирани с превенцията, диагностиката и лечението на коварната болест. Той разговаря и с популярни лица, подкрепящи каузата, сред които и тв водещата Давина Маккол.

Елегантният тоалет на принцеса Кейт

Принцесата на Уелс сияеше от усмивки при пристигането си в Тронната зала на двореца „Сейнт Джеймс“. Тя бе заложила на червена рокля с десен на сърца от марката Rodarte, допълнена от колан на талията и контрастни бели ревери.

Почитателите на кралското семейство веднага откриха прилика между визията на Кейт и един от емблематичните тоалети на покойната принцеса Даяна – червено-бялото яке на точки, с което тя се появи в Тетбъри през 1981 г.

Принцесата на Уелс не спря да се усмихва, докато споделяше шеги с гостите. Тя изглеждаше искрено развълнувана да се завърне към кралските си задължения след полусрочната ваканция, която децата ѝ прекараха извън училището „Ламбрук“.

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Признанието на Давина Маккол

Давина Маккол сподели пред принцеса Кейт, че крал Чарлз лично ѝ се е обадил, след като през 2024 г. тя обяви, че има мозъчен тумор (който бе премахнат успешно, преди през 2025 г. да бъде диагностицирана и с рак на гърдата). Водещата е отвърнала на жеста, като е потърсила монарха, за да му вдъхне кураж веднага след като е разбрала за неговата онкологична диагноза през 2024 г.

Реверансът на Давина

Облечена в стилно синьо, Давина направи перфектен реверанс пред крал Чарлз.

Телевизионната водеща, която през април получи добри новини от лекарите след битката с рака на гърдата от октомври 2025 г., по-късно сподели пред агенция PA:„Това беше наистина прекрасен разговор. Кралят, кралицата и принцесата са прекрасни. Не мога да си представя какво е да преживееш нещо толкова тежко като рака и след това да трябва да го споделиш публично, при положение че вероятно би било много по-лесно и спокойно да го запазиш за себе си, далеч от света.“

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Принц Уилям дава „страхотни съвети“ за разговорите с деца

По време на разговора си със Себастиан Боуен, чиято съпруга Дейм Дебора Джеймс почина от рак на дебелото черво на 40-годишна възраст през 2022 г., Кейт обсъди темата как се съобщава на децата за подобна диагноза.

Боуен сподели с принцесата: „Той ми даде много добри съвети“, визирайки принц Уилям. На което Кейт се засмя и отвърна: „Да, той наистина е добър в тези неща“.

Kate Middleton attended a Cancer Research UK reception to mark the charity's 125th anniversary at St James's Palace in London. ❤️ 📸: Getty; ZUMAPress pic.twitter.com/N4hSM5MYbV — Page Six (@PageSix) June 2, 2026

Камила поздрави семейството на Дебора Джеймс

Алистър Джеймс разговаря с кралица Камила за фондация „Bowelbabe“, създадена в памет на дъщеря му Дебора, която до момента е събрала внушителните 21 милиона лири. „Тя ни поздрави за всичко, което сме постигнали с фонда“, сподели той.

Кралица Камила изглеждаше зашеметяващо в пастелно синя рокля и обувки на ток от Chanel, докато придружаваше съпруга си крал Чарлз покрай официалните гости.

Двамата се спряха, за да разгледат специалната изложба на Cancer Research UK – иновативна арт инсталация, представяща постиженията и мисията на благотворителната организация.

Ронан и Сторм Кийтинг

Монархът отдели време и за да поздрави певеца Ронан Кийтинг и съпругата му Сторм, които изглеждаха изключително свежо в координирани тоалети в бяло и розово. Изпълнителят сподели пред Кейт: „Загубих майка си заради рак на гърдата през 1998 г.“

Ронан е основател на фондацията „Marie Keating“ в памет на майка си и всяка година е домакин на благотворителния бал „Emeralds & Ivy“, с който се финансират мобилните клиники за превенция и информираност.

Хана Фрай за „човешкото лице“ на кралското семейство

Професор Хана Фрай разкри, че е обсъдила с краля неговото силно видеопослание в подкрепа на кампанията „Stand Up to Cancer“, излъчено през декември.

„Говорихме за това каква огромна разлика оказва фактът, че човек на неговата позиция е преминал през това, борил се е с рака и е споделил същия опит, който имат хиляди хора в цялата страна“, разказа тя.

„Но мисля, че на едно по-лично ниво... като човек, преживял рак, знам през какво е минал той, знам, че и принцесата извървя своя собствен труден път. Има нещо наистина дълбоко в това едно семейство, което е на самия връх на обществото, да преминава през абсолютно същите изпитания като всички нас.“

„Това има изключително хуманизиращ ефект. Мисля, че готовността им да говорят с хората открито и на едно и също ниво за това изпитание е нещо, което наистина промени всичко“, добави математичката, която напълно се е възстановила след диагноза рак на маточната шийка.