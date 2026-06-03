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Ричард Гиър нарече Доналд Тръмп „маниак“, който унищожава „всичко добро“

Още през февруари 2025 г. звездата от филмите „Хубава жена“ и „Американско жиголо“ нарече Доналд Тръмп „побойник“

3 юни 2026, 10:32
Ричард Гиър нарече Доналд Тръмп „маниак“, който унищожава „всичко добро“
Източник: БГНЕС

П о време на публична дискусия в Осло американският актьор Ричард Гиър заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е "маниак, който унищожава всичко добро“.

"Преживяваме най-мрачния момент, който някога съм виждал на тази планета. Кой би си помислил, че Америка може да преживее такъв обрат? Кой би си помислил, че такъв маниак може да стане президент на Съединените щати?“, каза още 76-годишният американски актьор. 

"Още от първия ден този човек разрушава почти всичко добро, което съществуваше в американското правителство и американското общество...Как изобщо беше възможно това? Защото заспахме. Не ни беше грижа. Не гласувахме. Не слушахме достатъчно внимателно“, добави Гиър и призна, че и самият той не е успял да мобилизира достатъчно хора около себе си.

След като сподели, че наскоро е посетил бившия нацистки концентрационен лагер Дахау, Гиър предупреди за опасностите от обществената апатия. "Трябва да разпознаваме предупредителните знаци, тази чудовищна диктатура и колко бързо се утвърждава. Трябва да останем будни“, заяви той. 

Още през февруари 2025 г. звездата от филмите „Хубава жена“ и „Американско жиголо“ нарече Доналд Тръмп „побойник“. Дългогодишен защитник на каузата на Тибет и приел будизма за своя религия, Ричард Гиър живее от 2024 г. в Испания заедно със съпругата си, испанката Алехандра Силва.

Гиър беше в норвежката столица, за да връчи на Форума за свобода в Осло Международната награда "Вацлав Хавел“ за творческа дисидентска дейност на китайския художник Гао Джън, който е задържан в родината си, както и на мянмарския дисидент Сай Сай.

Източник: БГНЕС    
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