Свят

Иран удари с дронове международното летище в Кувейт, има ранени

Властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик

3 юни 2026, 09:52
Иран удари с дронове международното летище в Кувейт, има ранени
Източник: AP/БТА

Международното летище на Кувейт е било поразено при иранска атака с ракети и дронове, съобщи кувейтската държавна новинарска агенция КУНА. Информацията бе потвърдена и от световните агенции "Ройтерс" и "Франс прес".

Според първоначалните данни една от атаките е засегнала сградата на Терминал 1 – основният пътнически терминал на летището, през който преминава голяма част от международния въздушен трафик на страната.

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Властите незабавно са задействали кризисни процедури за сигурност, а редица полети са били пренасочени към други летища в региона. Част от въздушното пространство над Кувейт е било временно ограничено, докато службите оценяват щетите и риска от нови удари.

Към момента се съобщава за ранени хора, но официална информация за точния им брой и състоянието им все още не е публикувана. На място са изпратени екипи на спешна помощ, пожарни служби и сили за сигурност.

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Свидетели разказват за силни експлозии в района на летището, последвани от задействане на системите за въздушна тревога. В социалните мрежи се появиха кадри, за които се твърди, че показват дим в близост до терминалната сграда, но тяхната автентичност все още не е официално потвърдена.

Атаката идва на фона на рязко нараснало напрежение между Иран и Съединените щати в района на Персийския залив. През последните дни двете страни си размениха обвинения и военни удари, след като американските сили съобщиха за действия срещу ирански плавателни съдове и военни обекти в Ормузкия проток.

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По-рано американското военно командване заяви, че е прехванало ракети и дронове, насочени към съюзнически държави в региона, включително Бахрейн и Кувейт. От своя страна Техеран определи действията си като ответна реакция на американски удари срещу ирански цели.

Кувейт, който е ключов съюзник на САЩ в региона и домакин на американски военни части, досега се стремеше да запази дистанция от пряката конфронтация между Вашингтон и Техеран. Последният инцидент обаче повдига опасения, че конфликтът може да обхване и други държави от Персийския залив.

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Международната общност следи с тревога развитието на ситуацията, тъй като всяка по-сериозна ескалация в региона може да окаже влияние върху световните енергийни доставки и международния въздушен транспорт.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
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