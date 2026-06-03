Android ще ни пази от измамни обаждания и SMS-и

Т елефонните измами навлизат в нова и обезпокоителна ера. Благодарение на изкуствения интелект, престъпниците вече могат да клонират гласове със забележителна точност, което прави все по-трудно разграничаването на истинско обаждане от опит за имитация. Google вярва, че е намерила начин да се пребори.

Компанията обяви нова функция за сигурност за Android, наречена Fake Call Detection (Разпознаване на фалшиви повиквания), предназначена да идентифицира ситуации, в които измамници фалшифицират телефонния номер на доверен контакт и използват генерирани от изкуствен интелект гласове, за да подведат жертвите да предадат пари или чувствителна информация. Функцията се разпространява в световен мащаб за устройства с Android, работещи с Android 12 или по-нова версия, чрез приложението Phone by Google, като смартфоните Pixel ще я получат първи.

Хакери превземат профили в Instagram с AI на Meta

Новата защита е насочена към една от най-бързо развиващите се форми на дигитални измами. Традиционно измамниците разчитаха на непознати номера или подозрителни обаждания, които много потребители просто биха игнорирали. Днес обаче нападателите могат да фалшифицират идентификатори на обаждащите се, така че телефонът да показва името на доверен контакт, като например член на семейството, колега или работодател. В комбинация с технология за клониране на глас с изкуствен интелект, тези измами могат да станат тревожно убедителни.

Решението на Google работи чрез това, което компанията описва като процес на защитена дигитална проверка между устройствата. Когато някой от списъка с контакти на потребителя се обади, неговият телефон с Android изпраща сигнал за проверка, който потвърждава, че обаждането наистина произхожда от това устройство. Процесът разчита на технологията Rich Communication Services (RCS) с криптиране от край до край и се извършва автоматично във фонов режим.

Малко популярни, но практични функции в Windows

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Ако измамник се опита да се представи за този контакт, използвайки фалшив телефонен номер, сигналът за потвърждение ще липсва. След това Android може да провери дали истинското устройство, свързано с този контакт, действително осъществява обаждането. Ако системата определи, че обаждането е подозрително, тя показва предупреждение, което уведомява потребителя, че обаждащият се може да не е този, за когото се представя.

Функцията е особено важна, защото измами с глас, генериран от изкуствен интелект, стават все по-реалистични. Експертите по сигурността предупреждават, че много хора не могат да различават истински гласове от усъвършенствано генерирано от изкуствен интелект аудио. В резултат на това традиционните съвети като „доверявайте се на ушите си“ вече не са достатъчна защита.

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Google твърди, че функцията за разпознаване на фалшиви повиквания е активирана по подразбиране и работи, без да се изисква от потребителите ръчно да проверяват всяко входящо повикване. За да работи системата пълноценно и двамата участници трябва да използват устройства с Android с инсталирано приложение Phone by Google. Компанията също така е изградила технологията върху отворени стандарти, което дава възможност на други производители и разработчици на софтуер да приемат подобни защити в бъдеще.

Apple хитро се отказа от продукт, който не предлага

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Функцията е част от по-широкия стремеж на Google за укрепване на сигурността на Android. През последната година компанията въведе набор от защити, насочени към откриване на измами, измамни съобщения и подозрително поведение, преди потребителите да станат жертви. Тъй като изкуственият интелект прави измамите по-сложни, сигурността на смартфоните все повече се измества от просто блокиране на зловреден софтуер към активно проверяване.