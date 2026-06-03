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„Безмозъчни клонинги“ за трансплантация на органи: Възможно ли е бъдеще без донори?

Идеята за „безмозъчни клонинги“ цели да реши недостига на органи, но поражда сериозни етични спорове

3 юни 2026, 11:06
„Безмозъчни клонинги“ за трансплантация на органи: Възможно ли е бъдеще без донори?
Източник: iStock

И деята за изкуствени биологични тела, създавани в лаборатории без съзнание и предназначени за производство на органи за трансплантации и фармацевтични тестове, стои в основата на проект на калифорнийския биотехнологичен стартъп R3 Bio. Концепцията, която компанията описва като решение на хроничния недостиг на донорски органи и като етична алтернатива на опитите с животни, предизвиква остри реакции и вече е принудила разработчиците поне официално да направят крачка назад, предава The Italian Times.

Проектът предвижда създаване на така наречени „безмозъчни клонинги“, наричани още „bodyoids“, биологични организми без мозъчна активност, които според създателите им не биха изпитвали болка и не биха притежавали съзнание.

  • Идеята зад проекта и инвеститорите

R3 Bio е подкрепен от инвеститори от Силициевата долина, свързани с индустрията за дълголетие и рисков капитал в технологичния сектор, включително милиардера Tim Draper. Основателите Alice Gilman и John Schloendorn твърдят, че целта им е създаване на пълни биологични системи без мозъчна дейност.

Идеята е чрез стволови клетки и техники за генетично редактиране да се изграждат организми, при които развитието на мозъка е блокирано. На теория тези тела не биха били съзнателни, не биха усещали болка и биха могли да служат като биологични платформи за тестване на лекарства или като „банки“ за органи.

По данни към момента няма доказателства, че стартъпът вече е създал или клонирал човешки същества, но проектът възражда сериозни етични въпроси, които от десетилетия присъстват в научните среди.

  • На границата между наука и научна фантастика

Идеята вече е била предсказвана от научната фантастика. В романа на Kazuo Ishiguro Never Let Me Go млади човешки клонинги са отглеждани в училище-интернат, за да даряват органи на своите „оригинали“. Във филма на Michael Bay The Island генетично идентични хора живеят, без да подозират, че са биологичен резерв за елита. Сценарият е вдъхновен от романа Spares на Майкъл Маршал Смит, който представя свят, в който човешкото тяло се превръща в склад за заменяеми части в биотехнологично доминирано общество.

Проекти, които доскоро са изглеждали като дистопия, все по-често се доближават до лабораторната реалност. Един от основателите на R3 Bio, Шлоендорн, е посочил в представяне, че тъй като изкуствени утроби все още не съществуват, първите „безмозъчни клонинги“ би трябвало да бъдат износени от жени. В бъдеще, според тази концепция, един такъв клонинг би могъл да „ражда“ друг безмозъчен клонинг.

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  • „Пълна подмяна на тялото“ и трансхуманистичните амбиции

Стартъпът дори е обсъждал вътрешно идеята за „пълна подмяна на тялото“, създаване на цели човешки тела, предназначени за замяна, което е и част от философията зад името на проекта.

Тази перспектива е тясно свързана с анти-ейдж индустрията и трансхуманистичните амбиции в Силициевата долина. Все повече инвеститори говорят открито за радикално удължаване на живота, „качване“ на съзнанието, безкрайно дълголетие и преодоляване на биологичните ограничения на човека.

В тази рамка тялото започва да се възприема като надграждащ се хардуер, а умът като прехвърляем софтуер. Именно тук концепцията за „bodyoids“ се вписва в нова технократична идеология: индустриално създавани организми без идентичност, предназначени да служат на най-богатите.

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  • Етичните въпроси и границите на човешкото

Поддръжниците на проекта твърдят, че липсата на мозък елиминира етичните проблеми, няма съзнание, следователно няма страдание. Именно тази логика обаче тревожи философи и биоетици.

Зад обещанията за медицински напредък стои ключов въпрос: какво остава от човешкото същество, когато тялото бъде отделено от съзнанието и сведено до използваем биологичен материал? Опасенията са, че обществото може да приеме идеята за масово произвеждани човешки организми без права, тъй като са „несъзнателни“, което отваря сценарии, досега познати само от научната фантастика.

Източник: iStock
  • Технологии, трансхуманизъм и нови рискове

Въпросът е свързан с по-широката трансхуманистична парадигма, която се развива в Силициевата долина. През последните години човешкото тяло се превръща в поле за постоянни експерименти, невронни интерфейси, генетично редактиране, синтетични органи, изкуствен интелект в медицината, криоконсервация и проекти за екстремно дълголетие.

Компании като Neuralink, Altos Labs и Science Corporation обещават преодоляване на биологичните ограничения на човека. Критиците обаче предупреждават, че рискът е човекът все повече да бъде редуциран до биологичен материал, който може да бъде оптимизиран и заменян.

Именно тук дистопията престава да бъде художествена измислица и започва да придобива форма на реален проект на нова глобална технократична елита.

Източник: italiantimes    
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